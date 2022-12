Je li seks najbolji način za podizanje imuniteta? Smanjuje stres, poboljšava san...

Što za vas znači dobar seks? Radi li se o najboljem orgazmu? Ili je to možda izvedba i avantura? Ovih dana tema seksa obično ovisi o učestalosti, položajima i orgazmima, no to je ipak samo mali dio onoga što je seks. Bilo da se radi o seksu s partnerom ili masturbaciji, sam čin je suštinski važan za naše zdravlje i dobrobit.

“Razgovori o seksu uglavnom se vode u smislu učinka i sposobnosti, tako da mnogi ljudi razviju način razmišljanja da to rade ispravno ili pogrešno, ili imaju dobar i loš seks”, kaže Silva Neves, psihoterapeut za psihoseksualne odnose i veze.

“Umjesto toga, trebali bismo se usredotočiti na ono što je stvarno važno, zadovoljstvo, povezanost i blagostanje. Ne samo da seks podupire naše intimne odnose, već je važan dio cjelokupnog zdravlja i poboljšava naše blagostanje”, otkrio je za Metro.

Seksologija je znanstvena studija o seksualnom ponašanju i odnosima, a Silvina nova istoimena knjiga vodič je kroz moderni seks, razotkrivajući mitove i tabue i razmatrajući neke dobrobiti za zdravlje i dobrobit.

Iako većina nas zna da se spolni odnos može klasificirati kao umjerena tjelesna aktivnost, postoje i studije koje pokazuju da može pomoći u svemu, od jačanja imuniteta i poboljšanja sna, do smanjenja stresa i oslobađanja hormona sreće.

“Um i tijelo ne mogu se odvojiti tijekom seksa, jer između njih postoji jaka i složena veza”, objašnjava Silva. “Kad se aktivira erotski um, otpušta se koktel kemikalija u mozgu, uključujući oksitocin, hormon vezivanja važan za psihološko blagostanje, dopamin, hormon dobrog osjećaja, i spolne hormone poput testosterona, estrogena i progesterona.

“Stoga je seks vrlo dobar za ublažavanje stresa i osjećaj intimnosti s partnerom, a također snižava razinu kortizola, odnosno hormona stresa. Osim toga, orgazmi također oslobađaju oksitocin i endorfine, a također je dokazano da orgazmi, bilo kroz partnerski seks ili masturbaciju, poboljšavaju san. Druga fascinantna studija pokazala je da orgazam poboljšava disanje kroz nos”, objasnio je terapeut.

To je svakako nešto o čemu treba razmišljati dok ulazimo u sezonu prehlade i gripe. Za žene, prednosti orgazma također se protežu na poboljšanu kontrolu mjehura i olakšanje od menstrualnih i predmenstrualnih grčeva. Također se smatra da česta seksualna aktivnost, bilo s partnerom ili sama, može učiniti da izgledate mlađe zahvaljujući otpuštanju estrogena.

Fiziološki, Silva kaže da iako su istraživanja o seksu i zdravlju još u povojima, smatra se da seks jača naš imunološki sustav.

“Jedna je studija pokazala da ljudi koji su češće imali spolne odnose imaju više imunoglobulina, krvnog proteina koji je dio imunološkog sustava”, kaže. “Također znamo da kod muškaraca veća učestalost ejakulacije smanjuje rizik od raka prostate, a seks pomaže u snižavanju krvnog tlaka pa je dobar za srce. Međutim, to je samo ako se ljudi osjećaju zadovoljni svojim seksualnim životom, stoga, ono što je važno zapamtiti, jest da je kvaliteta seksa, a ne količina od koje ćete izvući korist.”

