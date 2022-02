Je li jeftinije ostaviti grijanje upaljeno cijeli dan ili ga gasiti i paliti? Evo što kažu stručnjaci

Jesen je službeno tu, temperature lagano padaju i lišće mijenja boju. Dok se privikavamo na niže temperature, ljudi međusobno počinju postavljati isto pitanje: ‘Jeste li već upalili grijanje?’ Neka kućanstva izdrže koliko mogu, a druga ga upale s prvim niskim temperaturama. No, što se tiče korištenja centralnog grijanja, je li istina da ako cijeli dan lagano radi, štedi novac? Kao i kod većine stvari, odgovor nije jednostavan, kako piše LADBible.



Stručnjaci sugeriraju da je ostavljanje grijanja na laganom tijekom cijelog dana kako biste uštedjeli samo mit. S jedne strane, ostavljajući grijanje uključenim cijeli dan, kotao će morati raditi kako bi održavao temperaturu na zadanoj razini, a energiju ćete trošiti cijeli dan u usporedbi s podešavanjem da grijanje kreće u odabrano vrijeme. Međutim, ako je dom hladniji, trebat će vam više energije da ga zagrijete kada dođete i uključite grijanje.

Očistite prašinu iza radijatora uz pomoć stvari koju sigurno imate kod kuće

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stoga savjetuju korištenje tajmera. To omogućuje da se grijanje uključuje i isključuje kada ćete ga najviše željeti i ne morate brinuti hoćete li ga zaboraviti isključiti.



Mnogi se stručnjaci slažu da je najvažnija stvar koju treba uzeti u obzir kada je u pitanju učinkovito grijanje doma je otkriti gdje toplina izlazi iz njega. Ako je dom dobro izoliran, potrošit ćete manje energije bez obzira na to ostavljate li grijanje cijeli dan ili koristite timer. Što su gubici topline manji, to ćete manje energije potrošiti za postizanje ugodne temperature u domu.

Ubodi komaraca, čišćenje... Jeste li znali da pastu za zube možete koristiti i za ove genijalne stvari?