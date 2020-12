Jarcu raste samopouzdanje, Vodenjaka muči nesanica, a Riba se treba okrenuti gimnastici

OVAN

LJUBAV: Ako je dosad bilo praznina u ljubavi, ovih dana dočekat ćete bolje prilike. Baš tako će se polako i postepeno vaš privatni život poboljšavati, a onda će se i osmijeh polako vraćati na vaše lice. Nemojte ništa forsirati i sve će biti dobro.

KARIJERA: Najradije biste se povukli u kući i radili nešto iz vlastite kuhinje ili sobe. Neki će ove utjecaje iskoristiti za prave kućne radove, pa će im završi radno vrijeme poći s posla kući gdje će se pretvarati u prave majstore. Ono na poslu bit će u drugom planu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite ranije na spavanje.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



BIK

LJUBAV: U u vašim osobnim odnosima vladat će ležernost i opuštenost. Mnogi parovi uživat će bez pritiska da se nekamo mora izaći ili nešto nekom dokazati. Bit će i onih koji će biti skloniji povlačenju i skrivanju emocija. Ne analizirajte previše.

KARIJERA: Sjetite se samo koliko ste postigli u prošlosti, a najviše zato da motivirate sami sebe za budućnost. Kad vam nude nešto veliko, a vi posumnjate da to nije moguće ili da vi to ne možete, sami sebi pravite zatvoren put.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte se u prirodi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5



BLIZANAC

LJUBAV: Vjerojatno ćete se osjećati tupo i nezainteresirano za neka značajnija ljubavna poduzimanja. Rezultat je to zasićenja svakodnevicom i potrebe za akcijom koje nema. Oni koji su u duljim vezama neka održavaju solidan status quo.

KARIJERA: Pred vama su nešto zahtjevniji poslovni dani u kojim će se odgovornosti povećati, a s njima idu i kontrole poslovanja. Zato budite spremni na sve, sjetite se svega onog što dosad postigli i s punim pravom se prezentirajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osigurajte si više odmora.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



RAK

LJUBAV: Sadržaji zabava i brojnost izlazaka na atraktivna mjesta bit će rijetko viđeni i doživljena kao kod vas ovih dana. Netko će vas iritirati, ali nećete se dati isfrustrirati. Sjetit ćete se onih malih pažnji koje ljudima znače. Posebno prema vama dragoj osobi.

KARIJERA: Surađivat ćete se svima oko sebe i to vrlo učinkovito. Mnoge će oči biti uprte u vas i od vas će se očekivati. Neki će povući poteze koji će imati utjecaja na sve s kojima rade. Učinit će to temeljito, pa ni rezultati neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Humorom pobijedite brige.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



LAV

LJUBAV: Pozitivno ozračje, vaša otvorenost i spremnost da izrazite ono što osjećate, te naklonost druge strane, učinit će vam ove dane ugodnim. Oni koji još traže srodnu dušu lako će se približiti svakoj osobi suprotnog spola. Bit će zanimljivo.

KARIJERA: Na radnom mjestu događaju se sve značajnije stvari, a poslovi dobivaju na kreativnosti. To je nešto što bi naprosto obožavate, pa ćete se poslu predati bez zadrške i bez ikakve rezerve. Izgarat ćete, a ni rezultati neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odmarajte se po potrebi.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Vaši poznanici ili prijatelji pozivat će vas na društvena okupljanja, a baš preko njih mogli biste sresti osobu koja će vas zaintrigirati. Zato prihvatite njihove pozive i budite otvoreni za ljubav. Oni u vezama bit će opušteni i bezbrižni.

KARIJERA: Na dnevni red dolaze zaostaci. Bit će i onih koji će definitivno privesti kraju jednu fazu svog rada. Nova očekivanja su na pomolu, ali za njihovo ostvarivanje trebat će postaviti i nove temelje. Sada ćete utvrđivati nova mjerila poslovanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu. Šetajte na suncu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



VAGA

LJUBAV: Većinu idućih dana vi ćete se potruditi ispunjavati svoja ili nečija ljubavna očekivanja. Drugi dio tjedna donosi uživanje na tiši način, ali i dalje ćete biti zadovoljni i ispunjeni. Možda ćete samo smanjiti izlaske.

KARIJERA: Ostvarili ste ciljeve iznad svih očekivanja i sad osjećate potrebu za odmorom ili bar predahom. Tko može, neka putuje. Tko radi, vjerojatno će i dalje raditi revno, a neki će mijenjati kolegu, pa će raditi za dvoje. Izdržat će uz osmijeh i šale.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više sna.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



ŠKORPION

LJUBAV: Svako malo dolazit ćete u iskušenje da se posvađate, da prigovarate ili da kritizirate drugu stranu. Moguće je i obratno, da drugi kritiziraju vas. Tek uz više humora i samokontrole stvari mogu krenuti na bolje. Potrudite se.

KARIJERA: Najradije biste pokazali što znate, ali osjećate da nije još vrijeme za pokazati sve adute. U pravu ste. Neke stvari doći će bolje do izražaja ako pričekate još samo malo. Zato ih zasad ostavite skrivenim, pa makar otrpjeli i poneku frustraciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pred vama je zanimljiv put.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



STRIJELAC

LJUBAV:Vjerojatno još nećete doseći ono čemu težite u ljubavi, ali se barem nemojte boriti s nečim što nema smisla. Razlučite tko je tko, ali ne reagirajte pod svaku cijenu. Tek kasnije imat ćete razloga da pokažete što osjećate i priliku da to učinite ispravno.

KARIJERA: Slušajte druge više nego sami sebe. U ovom trenutku to je tako. Ljudi oko vas i oni s kojim poslovno surađujete trenutačno više vide od vas ili imaju veći utjecaj na stvari. Zato se povežite i ne pitajte previše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite s povjerenjem tamo gdje vam je dobro.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



JARAC

LJUBAV: Pred vama su dani bogati ljubavnim iskustvima koje će za vas biti ugodna. Oni koji su još sami neka se svakako dotjeraju i izađu među ljude jer su šanse da nađu i dožive ljubav zaista povećane. Oni u vezama bit će sasvim zadovoljni.

KARIJERA: Uzet ćete stvari u svoje ruke, dati sve od sebe i napraviti veliki korak prema naprijed. Oni koji rade s vama cijenit će vaš trud. Neki će možda već sad dobiti i zasluženo priznanje ili barem pohvalu za ono što su postigli. Samo nastavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Porast će vam samopouzdanje.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Sad vam se ljubav čini daleko, ali vam drugi sadržaji iz vašeg života daju snage da izdržite samoću li distancu u osobnim odnosima. Tako će biti cijeli ovaj tjedan. Ako ste još sami, nađite neki ljubavni film i maštajte. Oni u vezama neka budu tolerantni.

KARIJERA: Neki će biti iznenađeni značajem posla koji je pred njima. Možda će se i uplašiti. Ipak, neka znaju da su svemu postavljenom dorasli. Ova prilika dobiva se rijetko i bilo bi prava šteta propustiti je. Nemojte previše analizirati. Radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nesanica ili nemir.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



RIBE

LJUBAV: Uglavnom ćete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi, no svako malo činit ćete greške u koracima. O vama i vašoj sposobnosti samokontrole ovisit će u uspjeh u vašem privatnom životu. Potrudite se i dajte sve od sebe. Uspjet ćete.

KARIJERA: Sve ćete se više zanimati za financije ili nove sustave koji bi mogli poboljšati prihode u onom što radite. Izgradit ćete nove planove u tom smislu. Borit ćete se za podršku drugih da ih provedete u djelo ili da ih barem pokrenete. Nešto će krenuti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte gimnastiku svaki dan.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Jarac, Djevica, Ribe