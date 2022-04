Jako ih je teško upoznati: Znate li koji je najzagonetniji znak zodijaka?

Ovaj je znak poput najmlađeg člana zodijačke obitelji, a kao i najmlađa djeca u obitelji, mogu se osjetiti necijenjeno i neshvaćeno. Oni su najfluidnije i najdinamičnije osobe. Zbog te stalne raznolikosti energije i namjere, teško im je izgraditi jak, dugotrajan odnos. Oni su društveni nomadi i često nisu dovoljno dugo prisutni da bi netko uspio odgonetnuti njihovu zagonetnu auru.

Oni su – Ribe!

Jeste li među njima? Ovo su horoskopski znakovi koji se zaljubljuju `na prvu`

Ponekad su preosjetljive

Njihove emocije, ali i njihov ponos i samopouzdanje mogu biti srušeni od strane nemarnih riječi izgovorenih od strane prijatelja ili voljene osobe. Oni nemaju obrambene mehanizme koji ih štite od vlastitih osjećaja. One će okrenuti drugi obraz i skrenuti pozornost na vašu bol ili korijen problema u sukobu. One koriste nenasilje, suosjećanje i samilost. Kada ih netko neoprezno povrijedi, one nemaju načina da se nose s tim, već samo pate.

Birajte svoje riječi pažljivo kada ste s Ribom.

Imaju širok raspon osobnosti

Kada vidite Ribu u različitim okruženjima, svaki put ćete vidjeti radikalno različite verzije nje. Ona nije površna, ona upija i odražava svoju okolinu. Riba može biti život zabave, može biti disciplinirani šef koji maše prstom i daje kritike. Potrebno je mnogo energije kada ste konstantno ogledalo ljudi oko sebe. Kada dođu kući nakon zabave ili dugog dana na poslu, mogu biti plahe i ne vrlo društvene.

Nakon što potroši toliko unutarnje energije, dajte joj barem jedan sat u samoći da se oporavi. Ribe se brzo oporavljaju i dobro se nose s negativnošću.

Najveći su empati zodijaka

Ribe su nadarene s jačim empatijskim reakcijama nego drugi znakovi. One se jasno mogu uskladiti s najdubljim i najsuptilnijim dijelovima uma čak i potpunog stranca. Ovaj pojačani osjećaj daje im dodatnu društvenu razinu doživljavanja i interakcije s drugima. Na snagu reflektiranih emocija može se gledati kao na ‘prave’ emocije Ribe. To lako može izazvati zbunjenost ili dati izgled stalne promjene raspoloženja.

U koliko sati ste rođeni? Taj podatak otkriva mnogo o vašoj osobnosti!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Teško ih je upoznati

Konstantan, dinamičan tok njihove osobne energije čini ih jako kontradiktornima na nekim razinama. One su oprezne zbog potencijalnih manipulatora i osoba koje će pokušati iskoristiti njihove jedinstvene duhovne sposobnosti. Ljudi će često samo nazvati Ribu jer su imali loš dan ili im se nešto neugodno dogodilo. Ako želite upoznati Ribe, budite iskreni od prvog trenutka, jer one mogu osjetiti nepoštenje. I nemojte biti previše ozbiljni kada ste s njima.

Prvih nekoliko puta kada se susretnete, pokušajte probiti društvene energije koje ih okružuju. Razgovarajte o njima i o njihovim osjećajima.

Izuzetno dobro prihvaćaju

Ljubav Ribe i njeni suosjećajni stavovi mogu je ponekad zaslijepiti i učiniti naivnom. Kada poduzimate korake kako bi zaštitili svoju Ribu, nemojte se izraziti kao da je u krivu, a vi u pravu. Ne možete pobijediti s tom tvrdnjom. Kao njihov prijatelj samo zatražite da poštuje vaše želje.

Njihova razina energije je odraz njihove okoline

Nije neuobičajeno vidjeti potpuno slomljenu, iscrpljenu Ribu kako leži dvadeset minuta i zatim ustane puna intenzivne energije. Ribe imaju veliki kapacitet za apsorpciju energije. Ali uzmite im hranu i vodu i početi će „pucati“ na ljude oko sebe. Ne nose se dobro s tim.

Uvijek traže nova iskustva i avanture

Njihov društveni život izgleda kao život nomadskih naroda. Oni uče kako se prilagoditi okruženju u kojem se nađu. Ne puštaju duboko korijenje, radije se kreću i proganjaju život.

Žive za nepoznato

Ukoliko je vaša bolja polovica Riba, vi morate biti iznimno fleksibilni sa svojim načinom života. Ako ih ne pratite na njihovim avanturama, gledat će na vas kao na uteg s lancem. Osjećat će se zarobljeno i bit će pod stresom. Oni žele biti s vama, ali ne mogu biti statični na duže vrijeme. Ako se ne možete prilagoditi, Riba će vas ostaviti, jer jednostavno ne može usporiti, piše Atma.