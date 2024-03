Iznenađujuće, ali istinito: Ovih nekoliko stvari sigurno niste znali o orgazmu!

Nedavno istraživanje australskog Instituta za zdravlje pokazalo je da su žene koje se češće seksaju zdravije i manje obolijevaju, a osim toga su energičnije, lakše održavaju dobru formu i psihološko zdravlje. No, postoji još top pet stvari o orgazmu koje zasigurno niste znali, piše Glamour.

Orgazam je vrlo dobar za vaše grudi: Prilikom doživljavanja orgazma tijelo proizvodi veće količine oksitocina, hormona koji utječe na ponašanje te izaziva osjećaj zadovoljstva, nježnosti, privrženost i zaljubljenosti u partnera. Takozvani 'hormon ljubavi' osim lijepih osjećaja za partnera odlično djeluje i na vaše grudi. Naime, kao piše The Frisky, hormon oksitocin smanjuje razinu kancerogenih tvari koje uzrokuju rak dojke. Stoga je zaključak jednostavan - više orgazama osigurava zdrav životni vijek vaših grudi.

U trenutku orgazma ne osjećate bol: Patite od glavobolje, grčeva ili se oporavljate od ozljede? Put prema ublažavanju boli je svemogući orgazam. I u ovome slučaju glavnu ulogu igra hormon oksitocin koji nakon doživljavanja orgazma osigurava osam do deset minuta bez osjećala boli. Ako nije ni trenutak, ali ni mjesto za seks, razarajuću glavobolju ili zubobolju može vam ublažiti maštanje o seksu.



Orgazam zaustavlja štucavicu: Znanstvenici i dobitnici Nobelove nagrade sasvim su slučajno otkrili neobičan lijek za štucavicu. Kako piše The Frisky, osobi koja puna 72 sata nije mogla prestati štucati upravo je orgazam otjerao dosadnu štucavicu. Naime, upravo orgazam stimulira živac vagus, što u konačnici zaustavlja štucavicu. A mora se i priznati da je štucavicu zasigurno poželjnije zaustavljati orgazmom nego pijenjem vode naglavačke.

Orgazmi su poput vina: Do seksualnoga vrhunca se dolazi u tridesetim godinama, ili možda pak u četrdesetima, no što nakon toga? Vijesti su i više nego dobre. Prema rezultatima jednoga istraživanja, orgazmi s godinama postaju sve bolji i bolji. Rezultati istraživanja pokazali su da se kvaliteta i učestalost orgazama povećavaju s dobi. Tako se postotak žena koje tijekom seksualnoga čina doživljavaju orgazam od 18 do 50 godine povećao za čak deset posto.

Orgazmi su genetski nasljedni: Ako teško doživljavajte orgazam, ne krivite za to partnera ili pak vibrator, jer za to su najvjerojatnije odgovorni vaši roditelji, odnosno njihovi geni. Kako piše The Frisky, sudeći prema provedenoj studiji ženska sposobnost doživljavanja orgazama u velikoj mjeri određena je genetikom. No još nije jasno odnosi li se to na anatomsko, fiziološko ili pak psihološko nasljeđe. Naravno, i drugi čimbenici kao što su društveni stav prema ženama, odgoj i vjerska pripadnost također imaju veliki utjecaj u cijeloj priči. No, na kraju, znanstvenici su otkrili da su kod 45 posto žena razlike u sposobnosti doživljavanja orgazama biološke, a ne socijalne ili kulturne prirode.

