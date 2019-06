Izgoriti možete i u hladu: Evo koje još činjenice o sunčanju niste znali!

Postići preplanuli ten za vrijeme ljetnih mjeseci mnogima i nije najlakša stvar na svijetu. Prije izlaganja suncu, trebali bi u obzir uzeti nekoliko ključnih činjenica. Svatko od nas ima različitu kožu, što znači da sunčanje nije za svakog isto. Neki potamne već za nekoliko sati sunčanja, dok neki za to vrijeme tek izgore. Potrebno je poznavati vlastiti tip kože. Ako imate manjak melanina, to znači da ste svjetlije puti, te ćete prije izgorjeti na suncu, piše The Sun.

Ako koristite zaštitne faktore kao što su 15, 30 ili 50+, i dalje možete potamnjeti. Ne postoji krema za sunčanje koja će vas stopostotno zaštititi, a realnost je da ćete potamnjeti bez obzira na to koji faktor koristite. Primjerice, nezaštićenoj koži treba desetak minuta da pokaže znakove 'izgaranja', no ako primjerice upotrijebite faktor 50, trebat će vam 50 puta duže da "izgorite". Isto vrijedi i za faktor 30, te faktor 15. Također je važno napomenuti da kreme moramo više puta nanositi na kožu jer ih znoj i kupanje obrišu s kože. Naši bi faktori trebali biti na bazi na bazi cink oksida i titan dioksida, odnosno trebali bi sadržavati sredstva s mineralnom zaštitom.

Neupitno je da se morate namazati kremom prije svakog odlaska na sunce, međutim jeste li znali da biste kremu sa zaštitnim faktorom trebali koristiti i unutar svoja četiri zida? Naime, UVA zrake mogu probiti kroz vaše staklo. Iz tog je razloga potrebno nanijeti sredstva za sunčanje i u vozilima te osunčanim prostorijama. Većina UVA zraka može probiti kroz staklo, dovodeći vas u opasnost čak i u zatvorenim prostorima.

Napominje se i da možete potamnjeti čak i ako stojite u hladu zbog UVB zraka koje su toliko jake da prodiru i kroz zaštitu. Dakle, čak iako niste diretno na suncu, morate nositi kremu za sunčanje sa SPF faktorom.

