Izbacili su je s leta zbog njene odjevne kombinacije: 'Rekli su mi da nemam poštovanja'

21-godišnja manekenka i influencerica tvrdi da joj je zabranjen ukrcaj na let zbog njezine neobične odjevne kombinacije. Kine-Chan, koja je također kreatorica sadržaja na OnlyFans platformu, pojavila se u kostimu anime lika u zračnoj luci Navegantes u Brazilu ovog vikenda. Planirala je letjeti na događaj na kojem je trebala glumiti taj lik i nije se imala vremena presvući. Noseći samo crni bikini, tirkiznu periku i crne sandale, tvrdi da su joj rekli da njezina odjeća nije prikladna i da se ne može ukrcati, prenosi Metro.

O navodnom incidentu progovorila je na TikToku, rekavši: 'Stvarno sam uzrujana i jako nervozna jer sam upravo napustila aerodrom. Išla sam na događaj gdje sam trebala glumiti anime lika i nisu mi dopustili da se ukrcam zbog odjeće koju sam nosila. Rekli su da nije prikladna i nisam se mogla ukrcati i propustila sam let. Neću moći ići sad na taj događaj, a samo sam htjela ići ravno s aerodroma na njega. Navodno ne možete biti maskirani u zračnoj luci. Znaci to je to. Propustila sam let, izgubila novac za kartu i to je to'.

Odjevena kao fiktivni lik Rebecca iz Netflixove anime serije Cyberpink: Edgerunners, Kine-Chan je odjenula oskudnu odjeću prije nego što ju je navodno zaustavilo osiguranje zračne luke i zabranilo joj nastavak putovanja. No, njezini pratitelji njezino su ponašanje brzo prozvali 'vulgarnim' i ustvrdili da ima 'nedostatak poštovanja prema drugim ljudima'.

Još uvijek uznemirena, influencerica se također oglasila na Instagramu kako bi obavijestila i svojih 612.000 pratitelja. Napisala je: 'Xuxus, ovog vikenda se dogodila jedna vrlo dosadna situacija! Pokušala sam se ukrcati na avion u zračnoj luci Navegantes odjevena kao Rebecca za jedan događaj. Ali, rečeno mi je da odem kući i presvučem se jer ono što sam nosila nije prikladno. Objasnila sam da idem na događaj, ali svejedno me nisu pustili'.

Ali, njeni se obožavatelji nisu složili s njom, dapače, mnogi su mislili da je otišla predaleko. Jedna osoba napisala: 'Kine, volim te, ali mogla si odjenuti laganu odjeću, poput prozračne haljine ili čak bluze na kopčanje'. Drugi je korisnik napisao: 'Bili su u pravu kada ti nisi dopustili da se ukrcaš, mogla si se obući', a treći se složio: 'Ne bi škodilo da si obukla barem kućni ogrtač'.

