Istraživanje pokazalo: Ukusna namirnica ima niz blagodati za zdravlje!

Dobar doručak trebao bi vas pripremiti za dan - a idealno bi trebao pružiti i druge zdravstvene prednosti. Poznato kao najvažniji obrok u danu, odabir pravog doručka može utjecati na to kako će vam proći ostatak dana i, naravno, na to hoće li vam se kapci početi spuštati do podnevne krize.

Vaše svakodnevne prehrambene navike također mogu imati dubok učinak kada je riječ o dugoročnom zdravlju, pružajući temelje za aktivniji život dulje vrijeme. Srećom, ne morate se razbacivati ​​skupom hranom, sve što vam je potrebno je dobra, stara zobena kaša, koja je jednako moćna koliko i utješna, piše Mirror.

Prethodne studije pokazale su da dodavanje zobene kaše vašem jutarnjem obroku može spriječiti dnevnu pospanost - a sve to potencijalno smanjuje rizik od dijabetesa i 12 vrsta raka. Kao što je izvijestio Wales Online, zob je zdrav izvor složenih ugljikohidrata, što znači da će vaše tijelo razgraditi zdjelu kaše u energiju, koja se zatim apsorbira tijekom dana. Drugim riječima, vjerojatno ćete se dulje osjećati siti - i izbjegavati primamljive zalogaje - a sve to dok ćete se osjećati potpuno budni i spremni za 'nove pobjede'.

Zob je fantastična namirnica kada je u pitanju potpora kontroli šećera u krvi, što je važno kada se smanjuje vjerojatnost razvoja dijabetesa. Budući da se manje obrađuje od rafiniranih žitarica, zob se probavlja sporije od rafiniranih žitarica, što znači da neće previše povećati razinu šećera u krvi. Daljnja istraživanja pokazuju da zob može smanjiti rizik od raka crijeva. Prema Cancer Research UK, to je vjerojatno zbog toga što su dobar izvor vlakana. Vlakna povećavaju veličinu fecesa, razrjeđuju ga i ubrzavaju ga kroz vaš sustav brže, čime se smanjuje vrijeme u kojem su štetne kemikalije u kontaktu s crijevima, potencijalno ograničavajući oštećenje stanica.

Osim toga, vlakna također mogu biti učinkovita kada pomažu crijevnim bakterijama u proizvodnji korisnih kemikalija koje potiču promjene stanja u crijevima. Fenolne kiseline koje se nalaze u cjelovitim žitaricama također bi mogle igrati ulogu kada je riječ o zaštiti od raka crijeva i mogle bi djelomično objasniti zašto se čini da cjelovite žitarice same po sebi imaju jaku vezu.

Uključivanje cjelovitih žitarica bogatih vlaknima i manje rafiniranih žitarica može vam pomoći u održavanju zdrave težine i izbjegavanju pretilosti, smanjujući rizik od raka crijeva, plus 12 drugih vrsta raka, kako je navedeno na web stranici Cancer Research UK. To uključuje rak dojke, gušterače, jednjaka, žučnog mjehura, maternice, jajnika, bubrega, jetre, gornjeg želuca i štitnjače, kao i rak mijeloma i meningioma. Osim što je prepuna nutritivnih vrijednosti, kaša je i štedljiva opcija. U većini trgovina dostupne su brojne vrste zobenih kaša po povoljnim cijenama, u koje samo trebate dodati vrelu vodu i spremna je.

