Pijete li previše vode? Studija pokazala da je preporuka za 8 čaša dnevno za mnoge pretjerana

Iako su do sada odraslima nutricionisti savjetovali čak osam čaša vode dnevno, istraživači su došli do zaključka da nam, s obzirom na to da otprilike polovica našeg dnevnog unosa vode potječe iz hrane, zapravo treba samo 1,3 do 1,8 litara; a ne dvije litre kako se govori. Jedna od primjedbi odnosi se i na to da prethodne procjene dnevnih potreba za vodom, nisu uzimale u obzir sadržaj vode u hrani, koji značajno može pridonijeti udjelu našeg ukupnog unosa, piše Guardian.

Želite unositi više vlakna u organizam? Pojačajte ove namirnice!

- Ova preporuka uopće nije znanstveno podržana. Većina znanstvenika nije sigurna odakle dolazi ova preporuka. Ako jedete samo kruh, slaninu i jaja, nećete dobiti mnogo vode iz hrane, ali ako jedete meso, povrće, ribu, tjesteninu i rižu, možete zadovoljiti oko 50 posto dnevnih potreba za vodom iz hrane - tvrdi Yosuke Yamada iz Nacionalnog instituta za biomedicinske inovacije, zdravlje i ishranu u Japanu i jedan od glavnih autora rada.

Studija, objavljena u časopisu Science, procijenila je unos vode za 5604 osobe starosti od osam dana do 96 godina iz 23 zemlje. Sudionici su pili umjerenu količinu vode koja je bila obogaćena elementom deuterijem koji se prirodno nalazi u ljudskom tijelu i potpuno je bezopasan. Mjerili su brzinu kojom je deuterij nestajao iz tijela. Brzina eliminacije viška deuterija trebala je otkriti koliko brzo se voda metabolizira u našem organizmu. Istraživači su otkrili da ovo značajno ovisi o starosti, spolu, razini aktivnosti i uvjeta okruženja u kojemu osoba živi. Analiza je otkrila da ljudi koji žive u vrućim i vlažnim klimatskim predjelima i na velikim nadmorskim visinama, kao i sportaši, trudnice i dojilje, trebaju piti više vode.

- Čak i ako muškarcu u 20-ima dnevno kroz organizam prođu 4,2 litre vode, on ne treba piti 4,2 litre vode svaki dan. Stvarni potrebni unos vode je oko 3,6 litara dnevno. Budući da većina hrane također sadržava vodu, znatnu količinu dobivamo njezinom konzumacijom. Ova studija pokazuje da je uobičajena mjera od osam čaša vode dnevno previše za većinu ljudi - rekao je profesor John Speakman, jedan od autora sa Sveučilišta u Aberdeenu.

Kako dodaje, ispijanje preporučenih osam čaša vjerojatno nije štetno, ali također nije potrebno u većini slučajeva.

- Prema našim izračunima, tipični sredovječni muškarac trebao bi piti oko 1,6 do 1,8 litara vode dnevno, a tipična žena iste dobi oko 1,3 do 1,4 litre. Za ljude u osamdesetima to bi moglo pasti na oko 1,1 litru dnevno, ali to uvelike ovisi o hrani koju jedu. Na primjer, ako jedu puno juha, trebali bi piti manje - zaključio je.

U ukupni dnevni unos vode ulaze i čaj, kava, gazirana pića i voćni sokovi, ali oni sadrže druge tvari koje možda nisu zdrave, napominju znanstvenici.

Znate li zašto ne biste trebali piti kavu ujutro? Razlog bi vas moglo iznenaditi...