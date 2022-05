Istraživanje pokazalo da pad seksualne želje može ukazivati na dublje probleme u vezi

Postoji puno razloga zašto seksualna želja u vezi može s vremenom nestati. No, nedavna istraživanja pokazuju da postoji jedan čimbenik koji ljudi često ne uzimaju u obzir, a može imati značajne posljedice na budućnost veze, piše Mindbodygreen.

Dokazano je da seksualna želja ima veliku ulogu u održavanju veze. Seksualna želja, kako kažu stručnjaci, je instinktivni mjerač koliko smatrate da je vaš partner vrijedan, što uključuje stupanj u kojem posjeduju kvalitete dobrog partnera, kao i to koliko ste oboje predani vašoj vezi.

Tim sa Sveučilišta Reichman u Izraelu, na čelu s profesorom psihologije Guritom Birnbaumom, proveo je niz eksperimenata na ukupno 800 ljudi koji su u vezama što su uglavnom bili studenti, a u jedan eksperiment bili su uključeni i ljudi do 60 godina. U jednom eksprimentu, istraživači su tražili od skupine parova da se u životopisnim detaljima prisjete događaja u kojemu su jako cijenili svog partnera ili događaja zbog kojega su ga cijenili manje. Zatim su zamoljeni da ocijene svoju razinu seksualne želje za svojim partnerom. Oni koji su se sjećali trenutka visokog vrednovanja svog partnera, doživjeli su povećanu seksualnu želju za njima.

U drugim eksperimentima, istraživači su zapravo pratili parove tijekom njihovog svakodnevnog života, pa su ih zamolili da svaki tjedan ispunjavaju dnevnik gdje će opisivati osjećaje o svom partneru i vezi. Pratili su svoju percepciju o vrijednosti svog partnera kao partnera, njihovu želju za seksom s njima, te koliko su se pozitivno odnosili jedno prema drugom. Rezultati su pokazali da je seksualna želja bila veća kada su ljudi doživljavali svoga partnera kao vrijednijeg.

- Ako primjetite da ste manje seksualno zainteresirani za svog partnera nego što ste bili u prošlosti, to bi dijelom moglo biti zato što ga manje cijenite kao romantičnog partnera. Ako gledate partnera kao manje vrijednog, to se može odraziti na to koliko se trudite u vezi, koliko ste sretni i kako se ponašate prema partneru, a to bi moglo uništiti vezu - rekli su stručnjaci koji su proveli istraživanje.

Savjetuju da se pobrinete gdje vam misli idu i da ostavljate mjesta za dobre stvari, odnosno da se prisjetite što vaš partner radi dobro i zašto ga volite, a s time će doći i to da na njega gledate pozitivnije.

