Ispred planinarskog doma polijeću paraglajedri

Dok se penju prema njezinu vrhu, malo kome ne zaklecaju koljena. Mnogi stoga ipak odustanu prije nego što dođu na 12. metar, koliko je visoka sljemenska piramida na Japetiću, najvišem vrhu Samoborskog gorja. Jer – s ovog se vidikovca savršeno vidi prema Oštrcu, Okiću, Kleku, Plešivici, Svetoj Geri, pa i Bjelolasici i Risnjaku, a za vedra vremena čak i do Alpa, bez obzira na to popeli se na treću razinu ili na najvišu – četvrtu. Željezna piramida najstariji je planinarski objekt nepromijenjenog izgleda u Hrvatskoj i pod zaštitom je Ministarstva kulture.

Predah u domu ispod piramide

Sagrađena je 1889., iste godine kad i Eiffelov toranj, a sve do 1960. godine stajala je na Sljemenu, zbog čega i nosi naziv po tom zagrebačkom vrhu. Kad je sagrađen prvi, željezni TV toranj na Sljemenu 1960., piramida je postala suvišna, pa je poklonjena Hrvatskom planinarskom društvu Jastrebarsko kao nagrada za uspješno sagrađen planinarski dom Žitnica, smješten malo ispod piramide. Japetić se, naime, nalazi na 879 metara nadmorske visine, a Žitnica 64 metra niže.

Najpogodniji je prilaz, kažu u Hrvatskom planinarskom savezu, od Šoićeve kuće preko livada i Katina krča. Do planinarskog doma Žitnica može se prići automobilom po šumskoj cesti koja započinje u Svetoj Jani. Izletnici često koriste i stazu koja nije prezahtjevna, vole je i klinci, a počinje iznad Dragonoša. Ona vodi do Žitnice i do sljemenske piramide na Japetiću.

Piramida je teška 8324 kilograma i pričvršćena sa šest tisuća zakovica, a članovi HPD-a Jastrebarsko premjestili su je u dijelovima i sastavili na samom vrhu. Do nje se dolazi iz smjera Samobora i Jastrebarskog. Od Slanog Dola preko Dragonoša trebat će oko tri sata, s Malog Lipovca putem Duge Drage ima dva i pol sata hoda, a preko Velikih Vrata oko sat i pol. Čest je i manje zahtjevan put onaj koji počinje malo iznad Dragonoša.

Do njega se može doći automobilom; ako se dolazi od strane Bregane, put vodi kroz Grdanjce, Noršić selo, Jarušje pa do Dragonoša, a sa samoborske strane preko Šipačkog brega. Auto se može parkirati na proširenju uz put, a do same piramide trebat će vam od 45 minuta do sat vremena, ovisno o brzini hoda. Na makadamskom putu ima nekoliko račvanja, no kod svakog je jasno naznačen smjer u kojem treba ići za piramidu, a kojim putem krenuti prema Žitnici. Oznake također vode od piramide do samog planinarskog doma nazvanog po livadi na čijem je vrhu sagrađen.

Registrirani teren

Dom ima prostranu blagovaonicu, kuhinju, terasu i tri sobe s ukupno 21 ležajem. No najljepši je pogled s terase, uz koju je i start za paraglajdere, s obzirom na to da je ta livada registrirani teren za letenje. Ljubitelji tog sporta kažu da je teren pogodan za početnike, budući da je prostran i dugačak. A onima koji se ne usude letjeti, dovoljna je atrakcija promatrati letače. Planinarski dom opskrbljen je hranom i pićem, a može se jesti za prosječno 40–ak kuna po osobi. Tako, primjerice, piletina sa žara s prilogom stoji 50 kuna, dok je grah i jeftiniji, a štrudle su oko deset kuna. Posebni je specijalitet i nešto što se ne može drugdje kušati – gibanica od lješnjaka. S jaskanske strane do Žitnice vode dvije markirane staze. Od Frgolovca, iznad sela Kupeč Dol, put traje 45 minuta hoda, a od restorana Šumski dvor, kroz Mačkov jarak, oko sat vremena.