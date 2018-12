Imate li i vi ovakav nožni prst? Niste jedini...

Kada se Meghan Markle u travnju ove godine pojavila u crnim, trakastim, sandalama i "otkrila" svoje nožne prste, mnogi su otkrili kako vojvotkinja mora pažljivo birati cipele.

Razlog tome jest činjenica da je njen drugi prst duži od palca. Nije jedina, oko 20 posto ljudi na svijetu ima istu "anomaliju" koja ima i svoje ime: Mortonov prst, piše Womenshealth.

"Ako ne osjećate nikakve bolove zbog podužeg drugog prsta, Mortonov prst ne bi vas trebao zabrinjavati, poručuje Gary A. Pichney, D.P.M., kirurg s The Institute for Foot and Ankle Reconstruction Mercy Medical Centra.

"To je nasljednja anomalija", dodaje.

Obuća nije dizajnirana za ovakvu vrstu stopala što može stvarati određene probleme, poput žuljeva, prijeloma ili čak pojave trajno savijenog prsta, pojašnjava Pichney.

