'Imala sam strastvenu aferu s kolegom s posla, ali sada mi prijeti da će sve reći našem šefu'

- Imala sam aferu s oženjenim muškarcem na poslu. Imali smo nevjerojatnu seksualnu kemiju. Naša je veza trajala godinu dana, ali čim sam rekla da želim ostaviti muža zbog njega, on me napustio i prijeti da će sve reći cijeloj tvrtki, a pritom se razmeće još jednom aferom s kolegicom s posla - napisala je jedna žena za The Sun.

Zajedno rade u građevinskoj tvrtki, a u početku ju je privukla njegova inteligencija i fizički izgled. Isprva je njihova veza bila strastvena i intenzivna, ali kad mu je rekla svoje stvarne osjećaje, preplašio se i prekinuo s njom.

On je započeo aferu s drugom kolegicom s posla, a ona je odlučila sve priznati svom suprugu, koji ju je ostavio i odselio se. Traži od nje rastavu, ali ona ga želi natrag, samo ne zna što napraviti s ljubavnikom. On je sada postao bezobrazan prema njoj i prijeti joj da će sve reći šefu pa za savjet pita stručnjakinju.

- Seks s kolegom bio je uzbudljiv, ali način na koji se od tada ponašao odnosi se na njega, a ne na vas. Bila je to afera koja nikamo nije vodila. Možda se brine da ćete mu stvarati probleme. Mnoge tvrtke ne dopuštaju ljubavne veze na radnom mjestu, ali porazgovarajte s vašim kolegama. Pretpostavljam da će vam biti podrška. Možete li kontaktirati svog supruga? Njegova odluka o razvodu možda je bila nepromišljena reakcija. Morat ćete se potruditi da ga uvjerite da vam može ponovno vjerovati, ali nemate što izgubiti ako pokušate - odgovorila joj je Deidre.

