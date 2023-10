Enjingi svojim starim, ali i mladim vinima iznova pokazuje zašto ga smatraju najutjecajnijim hrvatskim vinarom

Na prezentaciji održanoj u Vrutku u Zagrebu Ivan Enjingi predstavio je svoja nova vina, ali donio je i pravu seriju arhivskih i još jednom dokazao zašto ga smatraju najutjecajnijim hrvatskim vinarom i jednim od utjecajnijih u Europi. Poslijepodne s prijateljima i malim brojem novinara proteklo je u pravom uživanju. Enjingijeva vina uz malo slavonskih specijaliteta bila su pravi užitak, a sve je bilo obogaćeno riječima samog vinara koji je iznio crtice iz povijesti svoje vinarije, a zapravo je govorio o vlastitoj povijesti.

Neuobičajeno je počeo taj susret, u vinskom smislu, jer najprije je ponuđena sasvim mlada graševina berbe 2022. No to je već sad aromatično vino s izraženim voćnim notama, vrlo pitko, pa predstavlja zaista lijep ulaz u svijet Enjingijevih vina, a ako se strpite koju godinu, imat ćete doista dobru graševinu. Taj svijet polagano će se odškrinuti pinotom sivim berbe 2018. koji pokazuje da ta sorta ima potencijal starenja, jer tu su i dalje nešto zagasitije arome suhog voća i citrusa koje se održavaju u okusima pomiješanim s prisutnim kiselinama. Potom su krenula iznenađenja, rajnski rizling barrique izborna berba 2008. jako je vino, s 15,6 posto alkohola, no njega nema u mirisima kao ni u notama koje dotiču nepce. Iznimno ukusno vino, pit će ga uvijek i ljubitelji sorte kao i bilo tko drugi, zaista sjajno.

Novo iznenađenje bio je traminac mirisavi izborne berbe 2009. s još malo više alkohola, 15,7 posto, no on se ni ovdje ne osjeća u aromatici ni u okusima koji su prilično nevjerojatni. Zaista ukusno vino koje se može biti baš svakog dana, ovakvo kakvo već jest, kao rosna ruža, mekano i slasno. No, tek s venjem otvara se taj kultni vinski svijet u punini. Probali smo venje bijelo barrique kasne berbe 2015. Oni upućeniji znaju da se radi o kupaži, ovdje su to sorte graševina, riesling, sauvignon blanc, sivi pinot i gewurtztraminer. I to je doista sjajno vino, teksturom gusto, a glatko, uljno, jasno. Osjete se tanini, a lagano je prisutan i alkohol, što nije čudno s obzirom na udio od 14 posto, ali vino i dalje odiše svježinom. Ono 18 mjeseci odležava u hrastovini, a onda je još ostavljeno i u bocama. Potpuno ste u priči kada probate venje od istih sorti grožđa, ali izborne berbe 2006. godine. Znači, gotovo je nevjerojatno da vino ovog godišta, jasno, odležano u barrique bačvama, može i dalje imati lepezu mirisa u kojoj je ovim krajevima svojstveno voće poput dunje, ali i egzote, pa i ponešto začina, sve zaokruženo cvijećem. I to prekrije dobrih 15 posto alkohola, uz živost i punoću, ali i pitkost. To je bez dvojbe bilo najbolje vino tog poslijepodneva. A nije bilo baš lako opravdati takvu ocjenu. Jer već frankovka 2020. lagano je i suho, pitko vino koje najavljuje zweigelt barrique kasne berbe 2019. koji je i prema mišljenju samog vinara još mlad. Iako, sortne arome su mu snažne te nude prilično burnu kombinaciju bobičastog i šumskog voća, s još primjetnim kiselinama. Dajte mu još koju godinu i dobili ste iznimno vino. Već sada vrlo je dobro vino pinot crni barrique kasne berbe 2019. kod kojega je također prisutna sortnost u aromama, ali podsjetit će vas i i na kupinu, ribiz. Također je riječ o vinu koje je puno pa ga možete slobodno popiti odmah ili i njega ostaviti koju godinu pa vidjeti kako se razvilo. Već pomalo se kvaliteta starenja Enjingijevih crnih vina vidi kod cabernet sauvignona barrique kasne berbe 2018. godine. Suhe šljive, borovnice, uz prisutne tanine –te se note osjećaju kod ovog dobrog crnog vina. Ovu sortu osjetit ćete i u venju crnom barrique kasne berbe 2009. Tu su još i zweigelt, pinot crni, frankovka te merlot. I riječ je o zaista jako aromatičnom vinu, s notama ukuhanog voća, možda džema, vrlo zaokruženih, ali koje u nosu ostaju dugo. Puno je, voće prelazi u note sirupa i dalje je to svježe vino.

I uslijedio je 'opasan' završetak, komovica koju je prije desetljeća Ivan Enjingi napravio od koma zweigelta. Ovako odležana u bačvama slavonskog hrasta, ta bi rakija bila atrakcija i u probranom društvu nedavno održanog sajma popularnog pića ZGrappa. Nije riječ o nečemu što se pije usput, već je to rakija za uživanje i odmor. Izvrsno.