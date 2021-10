Džin-tonik slavi svoj dan: Jeste li znali da čak može pomoći kod mršavljenja?

​Džin-tonik već nekoliko godina održava svoju popularnost, a iako je u početku bio omiljeni ljetni koktel, mnogi su ga počeli piti i u zimskim danima - i to kuhani. Zbog svoje mega popularnosti, ovaj koktel slavi svoj dan čak dva puta godišnje - u lipnju i danas, 19. listopada, prenosi Days Of The Year.



Prvi zapis o nastanku alkoholnog pića džina seže još u prvo stoljeće nove ere kada se zapravo radilo o vinu s bobicama smreke koje se koristilo za liječenje bolesti prsnog koša. Iako mnogi misle da je džin nastao još u Engleskoj, zapravo je došao iz Nizozemske!



Naime, u 17. stoljeću Englezi su otkrili da Nizozemci dobivaju ratne bitke jer se prije svake 'zagrijavaju' dozom ovog žestokog pića, pa su se zainteresirali za konzumaciju kako bi poboljšali svoje sposobnosti. U to je doba Engleskom, Irskom i Škotskom vladao William III. koji je, kako bi olakšao domaće gospodarstvo, osigurao porezne olakšice na proizvodnju alkoholnih pića. Zahvaljujući njegovom potezu, gotovo svi Englezi tih su godina proizvodili džin.

Nakon nekog vremena Škoti su odlučili malo poraditi na kvaliteti, pa su počeli dodavati mnoštvo raznih biljaka - osim uobičajenih 9, ubacili su još 22 autohtone biljke s otoka Islay. Vjerovalo se da je dobar za zdravlje, a neka istraživanja novijeg doba to su i potvrdila. Naravno, to ne znači da se trebate utapati u njemu i početi ga piti svakodnevno već samo da ne trebate imati grižnju savjesti ako se počastite kojom čašicom za vikend. Evo za što je sve dobar.

Nadutost i koža

Borovica ima diuretičko djelovanje – utječe na povećanje probavnih sokova koji su potrebni da bi se hrana u vašem želucu probavila, pa vas tako može riješiti osjećaja nadutosti i plinova. Ova biljka prepuna je i antioksidansa koji smanjuju bore i daju zdrav izgled koži.



Jače kosti

Vaše kosti također imaju neke benefite od konzumacije džina. Kako tvrde stručnjaci, odličan je u borbi protiv artritisa. Pokušajte popiti malo džina ako vas bole zglobovi ili patite od artritisa – ublažava bol i upalu u zglobovima.



Mršavljenje

Znamo svi da je alkohol najveći neprijatelj u dijeti, ali džin sam po sebi ima najmanje kalorija od svih alkoholnih pića – jedna čaša sadrži oko 110, dok pivo ima 180, a vino 160 kalorija. Ipak, pazite na količinu koju ćete unijeti, pogotovo ako ga miješate sa sokovima koji su puni šećera, prenosi blackdoctor.org.



Inače, kod pripreme ovog koktela je najvažnije da su oba sastojka jako kvalitetna. Uzmite veliku čašu, napunite ju ledom i dodajte 40 ml džina. Zatim odaberite tonik koji vam odgovara i napunite čašu do vrha. Promiješajte i pređite na najzanimljiviji dio - dodavanje aroma. Možete iscijediti malo limuna i dodati krišku u čašu, limetu, krastavac, cimet, ružine latice, papar, ružmarin... Izbor je na vama!

