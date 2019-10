Dvanaest načina da se motivirate na poslu: Pripremite se za radni tjedan

Vjerojatno ste svoj prvi dan na poslu proveli uzbuđeni, puni ideja i inspiracije, no s vremenom to može splasnuti i možete se osjećati kao da ste zapeli u rutini. Iz Career Contesse poručuju da se to može dogoditi bilo kome da nakon nekoliko godina posla izgube unutarnju motivaciju koja dolazi iz unutarnjih želja. Navode nekoliko stvari koje možete napraviti kako biste ponovno na posao išli s iskrom u očima.

1. Zadajte si veliki cilj

Za početak si postavite veliki cilj kao vaš dugogodišnji plan koji biste htjeli ostvariti, a onda malim koracima krećite u ostvarivanje zadanoga.

2. Počnite s malim koracima

Kada ste postavili veliki cilj u njegovo ostvarivanje krećite malim koracima, odnosno raščlanite zadatke na manje dijelove kako biste ih što uspješnije obavili.

3. Posao koji vam je najteži obavite najprije

Nema smisla da odlažete zadatke koje najmanje volite za kraj jer ćete samo biti nervozni. Umjesto toga, najteži posao obavite prvi, a zatim uživajte u onome što vam je draže.

4. Naučite nove tehnike i vještine

Kada je bio zadnji put kada ste naučili nešto novo? Ako je odgovor 'u počecima posla' nije ni čudno da nemate motivaciju za obavljanjem posla. Trebali biste upisati neki tečaj nakon kojeg možete napredovati u poslu.

5. Pronađite mentora

U svakome poslu ima netko tko je bolji od vas, pronađite inspiraciju pomoću te osobe i pitajte ju za savjet.

6. Vježbajte zahvalnost

Istraživanja pokazuju da se pozitivnim pristupom prema poslu smanjuje razina stresa, okruženje na poslu postaje ugodnije i vaša želja za ostvarivanjem ciljeva se povećava.

7. Napravite dijagram stvari koje volite

Pomoću dijagrama stvari koje volite, uvidjeti ćete koliko se stvari koje volite poklapaju s vašim trenutnim poslom. Možda je vrijeme da promijenite posao?

8. Nagradite se za ostvarene ciljeve

Da biste bolje funkcionirali na bilo kojem poslu, neka vam u naviku prijeđe proslava ili barem priznavanje vašeg uspjeha na dnevnoj razini. Lako se možemo izgubiti u brzini posla, ali ovo je bitan korak koji ne biste trebali preskakati.

9. Okružite se motiviranim ljudima

Svi ste već čuli za izreku 's kim si - takav si' i ona je zbilja istinita, posebno u ovom području.

10. Tražite povratnu informaciju

Povratna informacija jako je bitna za svakog radnika, bez obzira na poziciju. Inzistirajte da vam vaši nadređeni s vremena na vrijeme daju povratnu informaciju o vašem radu kako biste znali što trebate popraviti, a što je dobro.

11. Uzmite pauzu

Ako ste prošli kroz sve korake i još se uvijek osjećate nemotivirano, možda je vrijeme da uzmete kratku pauzu od posla jer ste preumorni, ili trebate ponovno razmisliti o promjeni posla.

12. Ostanite pozitivni

Ovo bi možda trebao biti prvi savjet. Bez obzira na sve, u pristupu prema poslu uključite pozitivan stav i sve će biti barem malo lakše.

