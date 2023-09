Dugogodišnji prijatelji: Ovih deset pasmina žive najduže!

U svojim kratkim životima psi izmame puno osmijeha, sretnih uspomena i ljubavi kada provode vrijeme u svom domu sa svojom obitelji. Nažalost. psi žive puno kraće od ljudi, no ispostavilo se da neke pasmine žive duže od drugih. Ako tražite dugogodišnjeg prijatelja, pogledajte ovih 10 pasmina za koje se zna da žive najdulje, piše Wag!

Čivava: Jedna od najdugovječnijih pasmina, vjerojatno i zato što je jedna od najmanjih. U prosjeku žive između 15 i 20 godina - najstarija zabilježena čivava na svijetu uginula je lani s 20 godina. Iako malene i preslatke, čivave su poznate kao minijaturni psi čuvari. Vole i štite svoju užu obitelj i često trebaju vremena da se sprijatelje s nepoznatim osobama.

VEZANI ČLANCI:

Bigl: Bigl je stara pasmina pasa. Smatra se da naziv „Beagle“ potječe od francuske riječi „Bee gueule“ koja se doslovno može prevesti kao „široko grlo“ ili urbani prijevod „glasno“. Biglovi su uistinu „glasni“, jer su poznati da puno laju i zavijaju. Znaš li da je jedan od najprepoznatljivijih likova u stripovima, Snoopy, zapravo bigle? Snoopy je dobar prikaz biglova: u stvarnom životu su pametni, simpatični, nježni i prijateljski raspoloženi, baš poput Snoopyja. Kao i većina pasa srednje veličine, biglovi obično žive najmanje 12 godina, a najstariji poznati bigl živio je nevjerojatnih 27 godina.

Australski ovčar: Australski ovčar rijetka je velika pasmina pasa koja živi dug život. Očekivani životni vijek ove pasmine je otprilike 12 do 15 godina. Trenutačno najdugovječniji pas u Guinnessovoj knjizi rekorda drži australski govedar zvan Bluey, koji je živio 29 godina. Kao tipična radna pasmina, australski govedari su energični, inteligentni i dobro reagiraju na trening. Također stvaraju snažnu privrženost sa svojim vlasnicima. Mogao bi biti izazovan zadatak zadržati ih kod kuće, jer su ponekad jako tvrdoglavi.

Lhasa Apso: Lhasa Apso drevna je pasmina pasa porijeklom iz Tibeta. Premda su male veličine, bili su vrlo cijenjeni čuvari u tibetanskim palačama i samostanima. Današnji Lhasa Apso psi više nisu čuvari palače, nego su uglavnom mali obiteljski pratitelji u kućanstvima. Lhasa Apso dopadljivi su i odani svojim vlasnicima, ali oprezni prema strancima. Zbog svoje mirne i nježne naravi mogu se dobro slagati s djecom. Lhasa Apso ima dug životni vijek, u prosjeku 12-14 godina. Neki mogu živjeti gotovo dva desetljeća.

VEZANI ČLANCI:

Pomeranac: Pomeranac je pahuljasta mala pasmina pasa koja je dobila ime po Pomeraniji (regija između Poljske i Njemačke). Pomeranci su zabavna pasmina, jer su živahni i zaigrani. Pomeranci upozoravaju na promjene u okolici. Mogu dugo i glasno lajati kad čuju zvukove koji dopiru izvana. Pomeranci imaju dug životni vijek od oko 12 do 16 godina.



Jazavčar: Jazavčar je još jedna dugovječna pasmina pasa koja živi nekoliko godina duže od „normalnih“ pasmina. Poznato je da je barem jedan jazavčar živio 21 godinu. Normalni jazavčar može u prosjeku živjeti do 12 do 17 godina. Jazavčari su različitih veličina i boja. Uz standardnu veličinu, dolaze i u minijaturnoj veličini. Općenito, jazavčar je razigran, živahan, odan i hrabar. Jazavčari možda nisu najbolji kućni ljubimci za malu djecu, jer mogu biti agresivni prema ljudima ili drugim životinjama ako nisu dresirani.

Jorkširski terijer: Jorkširski terijer ili „yorkie“ (nadimak) je još jedna majušna pasmina koja je poznata po svojoj dugovječnosti. Yorkiji su se izvorno nazivali škotskim terijerom. Yorkiji mogu živjeti 14 do 17 godina. Premda su male veličine, živahni su, znatiželjni i traže pažnju.

Shih tzu: Još jednu drevnu pasminu pasa, Shih tzu (njegovo ime na kineskom jeziku može se doslovno prevesti kao „lav“), kineski su kraljevi stoljećima držali kao kućnog ljubimca. Slatki su, dragi i prijateljski raspoloženi prema svima (zasigurno nisu dobar kandidat za čuvara). Obično nemaju puno zdravstvenih problema. Samo pazi da ih cijelo vrijeme „uređuješ“. Sa životnim vijekom od prosječno 10 do 18 godina, čine dobro društvo koje te godinama može zabavljati tijekom cijelog dana.

Toy pudl: Sve pudlice i mješavine pudlica imaju relativno dug životni vijek. Toy pudl ima najduži očekivani životni vijek među rodbinom te može živjeti 14 do 18 godina uz dobru njegu. Poput ostalih pudlica, i toy pudl lako je trenirati, jer su inteligentne. Baš su lijepe i slatke…

Jack Russell terijer: Jack Russell terijer pasmina je srednje veličine koja potječe iz Engleske. Slatki su i puni energije. Cijele dane mogu provesti na otvorenom. Prosječan životni vijek im je od 16 do 20 godina. Možda je to zbog njihove visoke razine energije...

Nemojte im ju davati: Ove ljudske namirnice opasne su za kućne ljubimce!