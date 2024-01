Došla u teretanu s bojom za tijelo umjesto tajica pa ju žestoko kritizirali: ‘Zašto se svi ponašaju kao da sam bila gola?’

Kalifornijska influencerica koju su u teretani žestoko kritizirali jer je nosila boju za tijelo na nogama, umjesto tajica ili trenirke, tvrdi da je žrtva dvostrukih društvenih standarda. Video obračuna s kolegama iz teretane trenutno ima 32 milijuna pregleda na Twitteru, odnosno sadašnjem X-u, piše NY Post.

"Tip u teretani me maltretira jer nosim boju za tijelo..", izjavila je Natalie Reynolds (25) u naslovu isječka snimljenog 27. prosinca. Snimka prikazuje Natalie kako šeće kraj utega u oslikanim tajicama - za što joj je navodno trebalo pet do šest sati.

Guy in the gym presses me for wearing painted paints… 🤬 pic.twitter.com/3w85pCEEfv