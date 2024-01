Živi na Aljasci na -31 stupnjeva: ‘Ljudi ne vjeruju gdje idem na WC’

Lauren Hurst podijelila je uvid u svoj život u kolibi na Aljasci, gdje temperature padaju i do -31 stupanj Celzijusa. Dala je TikTok korisnicima uvid u ludo mjesto na koje mora ići na WC putem videa objavljenog na njezinom kanalu @explaurmore, gdje često objavljuje novosti o tome kako je to živjeti u tako udaljenom dijelu svijeta, piše The Sun.

Lauren je objasnila da u kolibi nema tekuće vode ni vodovoda, pa zbog toga mora ići na zahod u pomoćnu zgradu koja se nalazi u dnu njenog vrta. Laurenina pomoćna kuća nema vrata, što znači da se potpuno smrzava kad odlazi obaviti nuždu u zimskim mjesecima.

Njezin je vrt trenutačno pretrpan debelim snijegom, pa mora neprestano kopati puteljak iz snijega kako bi mogla iskočiti do WC-a. Lauren je rekla da joj ne smeta što je vrijeme tako hladno, iako nije odrasla u snježnoj klimi jer je navikla na vlažnije vrijeme gdje "hladnoća ulazi u kosti", objašnjavajući da je suha hladnoća u Aljaska podnošljivija.

Dodala je kako joj ne smeta što WC nema vrata jer u blizini nema ljudi ni životinja, te može gledati u polarnu svjetlost dok obavlja nuždu. Korisnici TikToka pohrlili su u komentare Laureninog videa kako bi podijelili svoja razmišljanja o njezinoj jedinstvenoj situaciji u toaletu. "Moj dečko je bio u vanjskoj kući bez vrata kada je grizli zalutao na imanje. Bio je udaljen oko svega dva metra", napisala je jedna korisnica.

"Moja bi tjeskoba bila preopterećena svaki put kad bih otišao na WC", dodala je druga osoba. "Odrastao sam na Aljasci. Najhladnije što sam osobno vidio bilo je -63. Na kraju sam kuhao večeru na peći na drva tjedan dana jer propan nije htio teći", glasio je još jedan komentar.

