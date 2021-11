Dodaci koje stavljate u sendvič puno govore o vašem karakteru: Od svih, majoneza je broj jedan Hrvatima

Prvi sendvič zatražio je engleski lord Sandwich u 18. stoljeću, prenosi earlofsandwichusa.com. Kartao je, a kako je bio strastveni kockar nije imao vremena otići na ručak, pa je sluge zatražio da mu između dvije kriške kruha stave meso. Ostalo je, kako se kaže, povijest. Što se Hrvata i sendviča tiče, gotovo 40 posto Hrvata u svaki svoj sendvič stavlja majonezu, a ljubav prema ovom zalogajčiću pokazali smo prije 11 godina u Petrinji.



Tamo je 2010. napravljen najdulji sendvič u Hrvatskoj, dugačak 320 metara. Iskoristili su 560 kg posebnog kruha u kojeg je stavljeno 250 kg čajne i jetrene paštete, šunke, zimske salame, kulena i drugih specijaliteta, a za namaz potrošeno desetak kilograma maslaca i 30 kg listova salate.



Iranci su jednom prilikom pokušali oboriti svjetski rekord postavljen i napraviti najveći sendvič. No prije no što su ga uspjeli izmjeriti, ljudi su počeli jesti. Trebao je biti 1500 m dugačak i imati 1400 kg mesa. Najveći sendvič na svijetu teži 2 467,5 kg, a nastao je u restoranu Wild Woody's Chill and Grill iz Michigana.

Meksikanci napravili sendvič dug 53 m, pogledajte video:

Zanimljivo je da dodaci koje volimo stavljati između dvije šnite kruha zapravo puno otkrivaju o našem karakteru.



Kako prenosi Metro, ako obožavate krastavce, vi ste nježni i brižni, ali ponekad vas baš zbog toga okolina smatra slabima. Ipak, vi ste jako uporni, pa im bez problema možete dokazati suprotno.



Jaja i razne salate upućuju na to da ste zapravo vrlo djetinjasti, veseli i nasmijani, dok se obožavatelji majoneze smatraju zrelim osobama s visokim samopoštovanjem. Vole eksperimentirati, isprobavati raznu hranu i posvetiti sebi mnogo vremena.



Rajčicu i slaninu biraju osobe s dobrim smislom za humor, a senf i šunku oni jakog karaktera – kada uđete u prostoriju, ispunite je.



Ljubitelji avokada su avanturisti, zaljubljenici u putovanja i egzotične stvari.

