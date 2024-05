Dobila je posao iz snova, ali postoji jedan problem: 'Moj šef me maltretirao u srednjoj školi'

Nekima pronalaženje novog posla uz veliku povišicu i unapređenje zvuči kao san, ali jednoj se ženi ova perspektiva puna nade pretvorila u potpunu noćnu moru, kada je saznala da je njezin srednjoškolski nasilnik sada njezin upravitelj. Prije nego što se upustila u svoju dilemu, zabrinuta je zaposlenica tvrdila da je već dugo tražila premještaj i da je jedina ponuda koju je prihvatila bila 'najsavršeniji posao ikada'.

Položaj u velikoj multiregionalnoj organizaciji očito je doveo do toga da kandidati prolaze kroz mjesece intervjua kako bi dobili priliku za taj posao. Obuka je započela prije nekoliko tjedana, a žena je naizgled jedva čekala da se uhvati u koštac sa svojim novim životom. Ali sve se preokrenulo kada je otkrila istinu o svom šefu, piše Mirror.

Obrativši se anonimno Redditu, rekla je: "Upravo sam saznala da je regionalni direktor moj srednjoškolski zlostavljač. Ovo me je prilično pogodilo, ali neću govoriti o pojedinostima maltretiranja jer me to odmah rastuži." Njezin suprug je tvrdio da je prijava njegovom šefu najbolji način da se to riješi. Ipak, činilo se da je žena zbunjena u vezi toga što bi to moglo značiti.

"Ne želim to spominjati sa svojim drugim regionalnim šefom i ne želim uopće razgovarati o tome s tvrtkom. Moj muž misli da bih to trebala otkriti osobi koja me zaposlila, koja je tehnički šef mog šefa", dodala je. Anonimna objava od tada je prikupila mnoštvo komentara na Redditu, a mnogi su se korisnici javili svojim savjetima o ovoj nezgodnoj situaciji.

Jedna je osoba napisala: "Ovo je definitivno nešto što treba otkriti u slučaju da se nešto dogodi dalje", dok je druga dodala: "Rekla bih nekome. Da mi novi zaposlenik to kaže, pokušao bih mu pronaći drugu poziciju u kojoj ne bi morali komunicirati s tom osobom." "Pretvarajte se da ih ne prepoznajete ili se ne sjećate. Budite ljubazni i ponašajte se kao bolja osoba. Sada vam ne mogu nauditi", netko joj je savjetovao.

