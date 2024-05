VIDEO Jeste li znali da automobil ima ovu tajnu funkciju? Može spasiti život!

Automobili imaju puno funkcija, a nisu sve poznate javnosti. Neke od tih funkcija su manje ili više korisne, ali neke mogu biti izuzetno važne. Na primjer, rupa s utorom za ključ na stražnjim vratima automobila s pet vrata. Mnogi ljudi nisu svjesni ove funkcije, iako može biti vrlo korisna, pa čak i spasonosna u određenim situacijama.

Ta funkcija omogućava da se pomoću ključa blokiraju vrata vozila, što sprječava djecu da na bilo koji način otvore vrata. Za aktiviranje ove funkcije potreban je samo ključ.

Mnogi ljudi nisu svjesni ove funkcije. Većina koristi sustav središnjeg zaključavanja, ali to nije ista razina zaštite. Ova funkcija potpuno onemogućava otvaranje vrata iznutra; vrata se mogu otvoriti samo izvana.

Središnje zaključavanje, iako zaključava vrata, omogućava njihovo otvaranje povlačenjem ručke dva puta, što djeca mogu učiniti tijekom igre. Također, neki automobili imaju opciju potpunog zaključavanja vrata elektronički umjesto pomoću ključa.

For those who ride uber or lyft... make sure you check that little child safety lock on the door before you get in the car.



Paying attention to this could save your life! #safetyfirst pic.twitter.com/2sljnCVqDl