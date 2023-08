Do koje bi dobi dijete trebalo naučiti čitati? 'Bitno je da mu se ne stvara pritisak', kažu stručnjaci

Učenje čitanja velika je prekretnica u djetetovu životu i potrebno je vremena i strpljenja da dođe do točke u kojoj čita potpuno samostalno; a s obzirom na to koliko je čitanje važno, ne čudi da neki roditelji žele taj proces ubrzati, rekla je pedijatrica u Medicinskom centru MemorialCare Orange Coast u Fountain Valleyu u Kaliforniji, dr. Gina Posner. Neki se roditelji tako, ističe ona, zabrinu kada dijete ne čita sa četiri godine, no istraživanja govore da većina djece nauči do svoje šeste ili sedme godine. Neka djeca, naravno, čitati nauče i ranije, no to ne znači nužno da će kasnije biti izvrsni učenici ili da ih drugi neće u nekom trenutku stići. Prema Američkoj pedijatrijskoj akademiji, bitno je da se djecu na čitanje ne tjera prije nego sami budu spremni jer to, ističu, može 'zakočiti' djetetov interes za učenjem.

Ipak, ako želite dijete potaknuti da što prije počne samostalno uživati u knjigama, istraživanja pokazuju da na to možete utjecati tako da mu čitate od samog rođenja. Jedno je takvo istraživanje uključivalo više od 250 majki i isto toliko djece u dobi između šest mjeseci i četiri i pol godine. Za njega su istraživači analizirali podatke i tražili vezu između majčinog čitanja u najranijem djetinjstvu i djetetovog razumijevanja riječi kada odraste.

Otkrili su da je kvalitetno čitanje; što znači razgovor s djetetom o knjizi tijekom, za vrijeme i nakon čitanja, označavanje slika i emocija likova i priče primjerene djetetovoj dobi; utjecalo na to da dijete rano savlada vještinu čitanja, dok je kvantiteta i kvaliteta čitanja bila snažno povezana s vještinama pismenosti, poput toga može li dijete u dobi od 4 godine napisati svoje ime.

"Pogrešno je mišljenje da se čitanje odnosi na prepoznavanje i spajanje slova abecede", kaže dr. Naline Lai, pedijatrica u dječjoj bolnici u Philadelphiji. "Čitanje je putovanje, a ono počinje u djetinjstvu i utječe na čitav niz vještina". Ipak, liječnici ističu da roditelji ne bi trebali vršiti pritisak na svoju djecu da čitaju u određenoj dobi, no postoje neke stvari koje roditelji mogu učiniti kako bi pomogli u procesu.

"Izlaganje male djece knjigama vrlo je važno", naglasila je dr. Jennifer Cross, pedijatrica razvojne i bihevioralne pedijatrije za Yahoo. "Stvorite naviku da svaki dan sa svojim djetetom čitate i pokazujete mu riječi i slike", savjetuje, te dodaje kako je posebno korisno čitanje knjiga s riječima koje se ponavljaju, kao i s rimama.

Ovo su, prema zdravstvenim izvorima o djeci, neke od najvažnijih faza razvoja:

Dob od 1-3 g.: Odgovaranje na pitanja o predmetima u knjigama, imenovanje poznatih slika, pokazivanje i prepoznavanje predmeta i pretvaranje da čitaju.

Dob od 3 g.: Slušanje dužih knjiga koje se čitaju naglas, pjevanje abecednih pjesmica s poticajima, izrada simbola koji nalikuju slovima, prepoznavanje prvog slova u nazivu i oponašanje radnje čitanja knjige naglas.

Dob od 4 g.: Prepoznavanje poznatih znakova i naljepnica, prepoznavanje riječi koje se rimuju, imenovanje nekih slova abecede, pisanje svog imena, spajanje nekih slova u glasove.

Dob od 5 g.: Sastavljanje riječi koje se rimuju, slaganje nekih izgovorenih i napisanih riječi, pisanje nekih slova, brojeva i riječi, prepoznavanje nekih poznatih riječi u tiskanom obliku, čitanje jednostavnih riječi odvojeno i u kontekstu (tj. korištenje riječi u rečenici), prepričavanje glavne ideje priče, prepoznavanje detalja i slaganje događaja u priči u slijed.

Dob od 6 i 7 g.: Čitanje poznatih priča, izgovaranje ili dekodiranje nepoznatih riječi, korištenje slika i konteksta za otkrivanje nepoznatih riječi, samoispravak ako pogriješe dok čitaju naglas, pisanje priče uz navođenje detalja i sklapanje u logičnu cjelinu sa početkom, sredinom i krajem.

Dob od 7 i 8 g: Samostalno čitanje duljih knjiga, čitanje naglas s pravilnim naglaskom i izražavanjem, korištenje konteksta i slika za prepoznavanje nepoznatih riječi, ispravna uporaba interpunkcijskih znakova i korištenje novih riječi, fraza ili govornih figura koje su čuli.

Otac snimio sinovu reakciju kad je otkrio svoju sjenu, a Tiktokeri komentirali: 'Jadno dijete...'