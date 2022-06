Djevojka s rijetkim stanjem: 'Probudim se uvjerena da mi je 6 godina i da me moj zaručnik oteo!'

Britanka Chloe Barnard se zbog rijetkog poremećaja mozga svakih par mjesecu budi pokraj svog zaručnika ne znajući ni tko je on, ni gdje se nalaze; a često misli i da je njoj tek šest godina, a on otmičar i pedofil!

Naime, u najčešćem scenariju koji 29-godišnjakinja proživljava kad ima napad se budi kao dijete ili kao tinejdžerica; pa, logično, pretpostavi da ju je partner James (39), s kojim je inače u vezi devet godina, oteo.

Sjećanje joj se obično vrati u roku od 24 sata, a James bude prisiljen zvati njene roditelje da mu pomognu smiriti je, dok ga ona naziva pedofilom i svakog koga vidi pokušava uvjeriti da pozove policiju.

- Mogu se vratiti u bilo koju dob, a često se vratim baš u šestu godinu. To je užasno! - kaže ona i prisjeća se zadnjeg jutra kad se probudila 'kao šestogodišnjakinja' i nije prepoznala ni kuću, ni zaručnika ni psa.

- Ja sam ranije otišla u krevet i nešto me probudilo. Izašla sam iz sobe i ugledala stubište ali nisam prepoznala kuću. Samo sam pomislila kako 'mora da je moja jer i moja ima stubište' i zaključila da mi je šest godina i da sam ružno sanjala... - ispričala je.

James je ležao na sofi s njenim psom, no nije znala ni njega ni psa pa je sjela na stepenice i pitala 'Tko si ti? A kakav je to pas?, a onda je počela vikati da želi mamu i tatu...

- Srećom, on je znao što treba učiniti i da ne smije paničariti. Vratio me gore, skinuo se i ušao sa mnom u krevet pa mi je rekao da i ja uđem. Rekla sam mu da ne idem u krevet s pedofilom i da želim svoju mamu i tatu... - ispričala je.

Tada je, kaže, pokušala nazvati policiju, ali on joj je uzeo telefon pa je zgrabila ključeve da mu pokaže da ga, iako je malo dijete, može ozlijediti...

- Pitao je što ću s tim, a ja sam rekla da ću ga, ako mi se približi, udariti i da želim mamu i tatu, a on mi je rekao da poznaje moje roditelje. Nazvali smo ih i sve su mi objasnili, kad sam se sljedećeg jutra probudila, bila sam sasvim dobro - sjeća se.

Drugi se put, priča, vratila u svoju 16. godinu, a James je odmah shvatio što se događa pa ju je poveo sa sobom na posao, da ne ostane sama u 'nepoznatom' prostoru.

- Zamolila sam ga da mi nazove roditelje, a mama mi je rekla da ne brinem, da se volimo i da smo zaručeni. Željela sam joj vjerovati ali nisam mogla i bilo mi je jako teško. Rekla sam da trebam na WC pa smo stali na jednu benzinsku, a ja sam stajala pred vratima WC-a i pokušavala zaposlenicima privući pažnju i reći im da me on otima, a da James ne primijeti... - priča.

Tada ju je jedan od zaposlenih pitao je li dobro, a ona je rekla da nisam sigurna i da je 'u nekom kamionu, a vozača ne poznaje...' Rekla mu je i da joj je 'mama rekla da je sve u redu, ali ona ipak ne zna što da radi'.

- Ponudili su mi da pozovu policiju ali nisam htjela da Jamesa ne uvalim u nevolju, jer mi je mama rekla da je on u redu... - priča ona, pa se vratila u kamion spavati; a kad se probudila, ponovno joj je bilo 29, a James je bio zaručnik u kojeg je zaljubljena.

Chloe inače vjeruje da su njeni napadaji gori kad je umorna i pod stresom pa se trudi dovoljno spavati i biti što smirenija, no bez obzira na sve mjere predostrožnosti, bilo kada može doživjeti novu epizodu.

- Liječnik mi je rekao da se one obično dogode samo dvaput u životu, no meni se događaju svakih par mjeseci - rekla je za The Sun.

