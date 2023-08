Djevojka prepričala svoj najgori spoj: 'Pokazao mi je rukavice i rekao 'ove su za ubijanje...'

Nedavno je jedna djevojka na TikToku prepričala svoje loše iskustvo sa spoja s muškarcem kojeg je upoznala preko aplikacije, nakon kojeg, kako kaže, 'tjednima nije htjela ni izaći iz kuće'. Da stvar bude gora, djevojka koja to priča radi baš kao trenerica za spojeve, što znači da o izboru partnera i izlascima savjetuje druge. Na najgorem spoju na kojem je bila dečko joj je, kaže ona, pokazao svoje 'rukavice za ubijanje'. Svoje je iskustvo podijelila na računu @findingmrheight gdje je objasnila da je riječ o pilotu kojeg je upoznala prije dvije godine, preko aplikacije za spojeve Bumble. "Kada sam stigla na mjesto sastanka, rekao je da se 'nada da mi nije trebalo predugo da dođem do tamo', na što sam mu rekla da nije i da sam 15-ak minuta hodala. Na to mi je on rekao 'dobro, jer ne izlazim s curama koje žive na više od kilometar udaljenosti od mene'", otkrila je. Njezin ju je pratilac nakon toga, kaže, prisilio da pojede ručak koji se sastojao od,predjela, jela i deserta, a iako mu je rekla da je nedavno jela, nije prihvaćao 'ne' kao odgovor.

Kad je stigao račun, pitao ju je mogu li podijeliti trošak, a koliko god to mnogim djevojkama grozno zvučalo, nije bilo ni blizu najgora stvar koju je rekao... "Kada smo završili i spremali se krenuti, oboje oblačimo kapute jer je bila veljača, a on navlači i crne kožne rukavice i kaže: 'Ovo su moje rukavice za ubojstvo...'.", ispričala je.

Unatoč svim njenim pokušajima da što prije pobjegne koji su uslijedili, muškarac je inzistirao da ju otprati do kuće. “U jednom sam trenutku namjerno pokušala skrenuti u bližu ulicu koja nije bila moja, samo da on pomisli da smo stigli, ali je na to spremno rekao: 'Pa ti ne živiš ovdje, ne hodamo još ni blizu petnaest minuta'...", priča ona.

Kada je to čula, kaže, 'smrzla se', pa je odlučila ući u bilo koju zgradu u blizini što je i napravila, pozdravljajući vratara s velikim osmijehom, tražeći od njega pogledom da potvrdi da tamo živi... "Upalilo je i on je otišao, a ja sam se tjednima kasnije na ulici okretala na sve strane, stalno misleći da ga vidim...", rekla je.

"Čim ste rekli da je pilot, znao sam da će biti loše", napisao je jedan komentator. "Kao bivša stjuardesa kažem, držite se dalje od pilota...", piše jedna djevojka. “Zašto svi u komentarima kažu da su piloti ludi? Više ne ulazim u avion!”, komentirao je jedan korisnik, a prenio The Sun.

