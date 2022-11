Djevojka otkrila: 'Zarađujem 500 tisuća kuna mjesečno na čudnim zahtjevima muškaraca'

Mlada žena koja je nekada radila dva posla radeći u call centru i u baru kaže da je sada uspjela otplatiti hipoteku na svoj prvi dom nakon što je umjesto toga počela prodavati fotografije sebe na internetu.

Chloe, koja ne želi otkriti svoje prezime, iz Glasgowa, tvrdi da sada zarađuje više od 500 tisuća kuna mjesečno objavljujući svoje fotografije na stranicu sa sadržajem za odrasle, gdje također ispunjava 'čudne' osobne zahtjeve za muškarce.

Ova 25-godišnjakinja oduvijek je sanjala o posjedovanju vlastitog doma i kaže da je nakon što je štedjela od svoje 16. godine, uspjela kupiti svoju prvu nekretninu za gotovo 2 milijuna kuna 2019. Samo 12 mjeseci nakon pridruživši se Fanvueu, pretplatničkoj platformi za kreatore sadržaja za odrasle, tvrdi da je oslobođena hipoteke i da je na putu da kupi drugi dom u sljedeće dvije godine.

Chloe, koja je prošle godine napustila posao kako bi radila puno radno vrijeme kao kreatorica sadržaja, izgradila je vjernu bazu obožavatelja otkako se pridružila platformi, sa stotinama pretplatnika spremnih platiti stotine za njezin sadržaj. No, najviše zarađuje privatnim zahtjevima muškaraca, koji mogu uključivati ​​i traženje da na svom tijelu napiše njihovo ime.

"Imati vlastitu kuću oduvijek mi je bio veliki san i fokus", kaže Chloe za Mirror. "Počela sam normalno raditi čim sam to mogla, sa 16 godina, i štedjela što sam više mogla. Uvijek sam bila jako dobra s novcem kad je trebalo, pa sam uspjela skupiti dovoljno depozita".

Kada je skupila veliki broj pratitelja na svom Instagramu profilu @tamichlo, Chloe se okrenula web stranici nakon što je za nju čula od prijatelja, a ona tvrdi da je to sigurnija opcija od drugih stranica. Kaže da joj nije dugo trebalo da počne zarađivati ​​tisuće mjesečno.

Privatni zahtjevi putem njezinog računa na Fanvueu, koji je zabilježio porast od 320 posto u kreatorima koji su se pridružili platformi u posljednjih pet mjeseci, mjesto je na kojem zarađuje najviše.

"Ponekad su to jednostavne stvari kao što je pisanje njihovog imena na moje tijelo negdje - oni to vole jer im je potpuno osobno", objašnjava ona. "Što je još čudnije, poštom su mi poslali neke vrlo zanimljive osobne stvari da se s njima igram."

Chloe kaže da njezin posao ne mijenja njezine osobne odnose i zahvalna je na raskošnom načinu života koji zbog toga može voditi.

“Volim lijepe stvari, ja sam prva osoba koja će to priznati",, kaže ona. "Volim finu hranu, nakit i odjeću, a to što sam na Fanvueu omogućilo mi je da imam sve to. Dugoročno gledano, želim moći kupiti drugu kuću. Ako stvari s mojim sadržajem budu išle kako stoje, nadam se da ću to postići u sljedeće dvije godine."

