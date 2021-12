Djevojka ljuta jer ju je dečko zaprosio u supermarketu, ali drugi ne vide problem: 'Mjesto nije bitno'

Kad je riječ o prosidbama, ljudi imaju razne ideje - od svijeća i cvijeća do putovanja iznenađenja. No, kako otkriva Mirror, drugi bi samo bili sretni da ih netko zaprosi - bez obzira na to kako je postavljeno ili postoji li prsten ili ne.

Jedna žena nedavno je otkrila da se zaručila u supermarketu te da nije previše zadovoljna zbog toga. U anonimnoj objavi na roditeljskom forumu, žena je rekla da je "izuzetno uznemirena" što se njezin partner nije više potrudio kada je postavio veliko pitanje.

Zbog ovog kamena, najtraženiji zaručnički prsteni nisu s dijamantima:

Njena objava je glasila: "Moj dečko me nedavno zaprosio u Asdi?? Žao mi je, ali koji vrag. Od svuda, zašto tamo? Reagiram li pretjerano? Volim ga, ali izuzetno sam uznemirena što se nije ni malo potrudio da ovo učini posebnim za mene."

Brojni korisnici društvenih mreža od tada su odgovorili na objavu, a mnogi su podijeljeni oko toga što da misle - neki su se složili da ima pravo biti uzrujana, dok su drugi mislili da bi trebala biti samo zahvalna što ju je zaprosio.

"Barem se nije spotaknuo i pao u fontanu, a zatim izašao mokra i izgubio prsten pa je morao kopati po vodi koja je prskala posvuda dok su svi gledali. Nisam plakala od sreće Plakala sam od stida, ali mu to nisam rekla”, otkrila je jedna žena, dok je druga dodala: "Ne mogu zamisliti što ga je nadahnulo na taj korak, i da, malo razmišljanja i planiranja ne bi škodilo... Mislim da je pitanje, kako se osjećaš o braku s njim?"

Dok je jedan komentar glasio: "Barem te voli dovoljno da bi te zaprosio, ne bi trebalo biti važno gdje je bilo."

Lud je za Božićem, pa je okitio kuću s 30.000 lampica: "Samo želim usrećiti ljude"