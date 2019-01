Djevojka koja je posluživala vodu na Zlatnim Globusima – prava je zvijezda showa!

Društvenim mrežama nije trebalo dugo da se raspišu od predivnoj brineti koja je posluživala Fiji vodu na dodjeli prestižne nagrade Golden Globes, za koju mnogi kažu kako je uvertira u Oskare, pa već možemo predvidjeti tko bi mogao odnijeti zlatni kipić ove godine. No prava zvijezda sinoć uopće nije osvojila nikakvu nagradu.

This woman holding FIJI Water at the #GoldenGlobes truly came to SERVE. pic.twitter.com/Aln54zOhKY

Kanal E! News na svom je Twitteru objavio fotografije djevojke koja stoji iza zvijezda na crvenom tepihu i pozira bolje od njih. Mnogi su na društvenim mrežama komentirali kako zaista "vodi ljubav" s kamerom. Ti pogledi prema fotoaparatima ono su što ju je, ako se pita Internet, učinilo prvim "memeom" 2019. godine.

Djevojka nije promakla ni magazinu Time, a onda se javila jedna korisnica Twittera koja je otkrila njen identitet.

The Fiji Water Girl is my fave model to work with, Kelleth Cuthbert!

A recent shoot :) And though you can't tell, she's also freakin hilarious!! <3 LOVE HERhttps://t.co/tBCAvavYj6 pic.twitter.com/pJ0W93nCh1