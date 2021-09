Djevojka ispričala: 'Saznala sam da smo moj brat i ja blizanci - iako je stariji 2 godine'

Sarah Sargent (18) nije imala pojma da joj je stariji brat Will (20) zapravo brat blizanac sve dok ih roditelji nisu posjeli i rekli im istinu prije dvije godine. Naime, Sarah i Will rođeni su u različitim godinama i imaju različite rođendane. No, iako zvuči potpuno nemoguće, postoji prilično jednostavno objašnjenje.

Kako piše The Sun, brat i sestra začeti su istog dana, putem umjetne oplodnje, ali svi embriji nisu odmah implantirani. Sarin zametak bio je zamrznut još 18 mjeseci prije nego što je implantiran, a ona začeta.

Iz svakog šestog pokušaja umjetne oplodnje rodi se dijete:

- Moji su roditelji djecu dobili umjetnom oplodnjom. Mama je proizvodila puno jaja sa svakim ciklusom. Klinika je pokušala oploditi sva jajašca i imala je relativno visoku stopu uspjeha. Zameci se pregledavaju i prvo se koriste dva najjača. Jedan od ovih embrija se iskoristio i tada se rodio moj brat. Ostali embriji su zamrznuti kako bi bili dostupni za implantaciju u budućnosti - započela je Sarah.

- Ja sam bila jedan od ovih embrija i odmrznuta sam i implantirana oko 12 mjeseci nakon rođenja brata blizanca Willa, u siječnju 2001. Rođena sam u listopadu 2002. godine, 21 mjesec kasnije. Mi smo blizanci jer smo nastali u istoj maternici, ali su me izvadili i stavili u zamrzivač kao embrij na dvije godine - objasnila je.

Brat i sestra saznali su istinu prije dvije godine kada su im roditelji to rekli. Sarah je bila oduševljena otkrićem da je zapravo dio para blizanaca. Iako je znala da su joj roditelji imali izvantjelesnu oplodnju, nije znala da su biološki blizanci, to je tek saznala sa 16 godina.

- Bila sam prilično zbunjena što smo blizanci. Kad mi je tata objasnio da sam dvije godine bila u zamrzivaču, iskreno nisam mogla vjerovati. To je za mene bio najluđi dio cijele priče. Razlog zašto nam to nisu rekli prije je taj što su htjeli pričekati dok ne budemo dovoljno stari da shvatimo. Shvaćam to potpuno, jer je komplicirano razmišljati o tome i neka mi je zrelost definitivno pomogla u tome - zaključila je Sarah.

