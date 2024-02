Djevojka ispričala: 'Brat mog dečka mi šalje seksualne poruke i ne prihvaća ne'

Ovog puta, pisala joj je jedna dvadesetpetogodišnjakinja koja se suočila s bratom svog dečka jer joj on ne da mira i neprestano je maltretira porukama.

Čitateljica je napisala: "Imam 25 godina i moj dečko ima 27. S njim sam 18 mjeseci. Prije nekoliko tjedana, njegov 33-godišnji brat došao je iz Australije. Činio se drag, sve dok nas moj dečko nije ostavio na samo.

U tom trenutku počeo mi se nabacivati, i to na izrazito seksualan način. Rekla sam mu da sam sretna s njegovim bratom. On mi i dalje šalje poruke te mi predlaže da se seksamo, a ja samo smišljam izlike da se ne vidim s njim, skroz ga izbjegavam. Što da napravim da me u potpunosti pusti na miru?"

Deidre je odgovorila: "To je jedna od vrsta nasilja, a možda je proizašlo iz toga kako je on u prošlosti tretirao svog mlađeg brata. S obzirom na to da ti nisi željela biti gruba prema njemu, on ublažava vaše odbijanje i nastavlja s udvaranjem. Recite mu da ćete, ako napravi još jedan takav korak, sve ispričati njegovom bratu, a nakon toga ga blokirajte!

