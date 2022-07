Djevojka (16) nije mogla pronaći dadilju pa na maturalnu povela svog - sina: 'On je moja najveća podrška'

Melissa Mccabe zatrudnjela je sa samo 14 godina i rodila je jednogodišnjeg Arthura u studenom 2020. godine. Iako je rodila u tako ranoj dobi, kaže da je on njezin "mali blagoslov" i želi da bude dio svakog važnog trenutka njezinog života pa tako i – maturalne zabave.

Video koji je 16-godišnjakinja objavila u međuvremenu je postao viralan na TikToku nakon što ga je prikazao kao njezinu pratnju na maturalnoj večeri.

Za Mirror je izjavila: "Kada je maturalna došla, nitko ga nije mogao čuvati i željela sam da bude dio mog posebnog dana. Naručila sam mu odijelo i povela ga sa sobom. Svi su učitelji govorili kako je prekrasno izgledao. Iskreno, bilo je tako slatko imati ga sa mnom i zajedno se slikati jer zapravo nemamo nijednu lijepu sliku."

Melissa je podijelila video maturalne večeri i brzo je prikupila više od 220 tisuća lajkova i nevjerojatnih 1,6 milijuna pregleda.

Foto: TikTok

“Dobila sam nekoliko čudnih i negativnih komentara, ali sam također dobila poruke od djevojaka koje su trudne i još idu u školu te su zabrinute oko povratka u školu. Uglavnom sam imala puno ljudi koji su me stvarno podržavali, što je jako lijepo jer to dolazi od ljudi koje ne poznajem", otkrila je.

Nakon što je otkrila da je trudna, Melissa je bila preplavljena negativnim komentarima trudnoći u tako ranoj dobi, ali bivša učenica srednje škole Ridgeway želi razbiti stigmu koja okružuje biti majka tinejdžerica.

"Rodila sam Arthura s 15 godina. Njegov tata nije bio umiješan u to pa sam to zapravo učinila sama, uz podršku brata i šogorice. Kada sam saznala da sam trudna, očito sam bila jako mlada. Bilo je teško jer su mi svi govorili da si uništavam život i da neću dobiti diplomu. Toliko ljudi komentira kad sam vani s njim. Ljudi često misle da je on moj mlađi brat, a kada im kažem da je moj njihov stav se potpuno promijeni. Stariji ljudi to posebno smatraju odvratnim jer je njihov način bio da se prvo vjenčaju, a tek onda imaju djecu”, ispričala je.

Trudnice imaju zaista čudnovate želje, jedu nezdravu hranu, kredu...

Foto: TikTok

Unatoč kritikama koje ponekad dolazi s tim što je majka tinejdžerica, Melissa je bila oduševljena odgovorom podrške koji su ona i Arthur dobili kada su stigli na maturalnu zabavu u Thornton Hall 30. lipnja.

“Bilo je tako lijepo jer su mi ljudi s kojima inače ne razgovaram dolazili i govorili kako je sladak Arthur i kako su ponosni na mene. Nisam mogla tražiti bolju podršku svojih učitelja u školi. Moja zamjenica ravnatelja i razrednik posebno su mi pružali veliku podršku tijekom svega. Oni su ljudi koji su me izvukli kroz teška vremena dok sam bila majka."

Nakon što je prošlog mjeseca završila srednju školu, Melissa je u rujnu osigurala mjesto na fakultetu za zdravstvene i socijalne skrbi.

Iako je ponosna na ono što je postigla kao majka tinejdžerica, nevjerojatno je zahvalna na pomoći koju je primila od svog brata i šogorice koji su bili ogromna podrška otkad je Arthur rođen.

“Ponosna sam na sebe jer kad sam saznala da sam trudna mislila sam da je to to. Mislila sam da se neću moći vratiti u školu, ali sam shvatila da postoje načini na koje to mogu učiniti. Posebno s obzirom na to da Arthur ima samo jednog roditelja, mislim da sam napravila dobar posao. Bilo je teško, ali uspjela sam izdržati svoje ispite. Moj brat i šogorica su ga dobili noć prije mojih ispita kako bih mogla ponavljati. Ne bih bila tako dobra da nisam imala njihovu podršku. Arthur je uistinu najdobrodušniji dječak. Voli sve oko sebe i tako je razmažen”, zaključila je.

Foto: TikTok

Djevojčica (3) paralizirana od struka naniže, dobila je ručno rađena kolica, za koja se vjeruje da su na svijetu. 💪❤