Dječak (9) smiješnom prevarom nagovorio tatu da kupi psića

Dječak Noah Ley (9) na prevaru je natjerao svog tatu da kupi psa, pretvarajući se da je mama. Naime, dječak je uzeo mamin telefon dok je obavljala kućanske poslove i ušao na Whatsapp, gdje je tati pisao poruke na isti način kako bi ih pisala njegova majka. Bez napora je uvjerio tatu Kevyna da razgovara sa svojom suprugom Janine, koristeći nadimke koje ona ima za njega poput 'dušo' i 'ljubavi', piše Mirror.

Ljudi putem interneta pokazali kako izgleda rad od kuće s ljubimcima:

Snalažljivi dječak tati je pisao poruke poput 'uzmi psa, svi ga želimo', te 'djeca plaču, moramo im popustiti', a tek dva sata kasnije majka je provjerila svoj telefon i shvatila što se dogodilo.

Naime, sve je započelo tako što je Kevyn nazvao svoju suprugu to jutro i rekao joj da je naišao na oglas gdje prodaju štence stare osam tjedana, koji su dostupni odmah. Ona je htjela vremena da razmisli o tome, no čim se okrenula, Noah se dao na posao.

- Sada znam da nisam trebala Noahu ništa spominjati, ali tada sam mu odmah rekla da je tata pitao želimo li još jednog psića. Napisala sam Kevynu poruku da ću razmisliti i ostavila telefon sa strane. Noah je tada uzeo moj telefon i otišao na Whatsapp. Inače ga koristi za igranje igrica i gledanje Instagrama, ali očito je sada imao drugu namjeru - ispričala je mama.

Rekla je i kako je pitala Noaha zašto je slao tati poruke, a on je odgovorio da stvarno želi psića. Odmah je nazvala Kevyna i rekla mu da mu je Noah slao poruke, a ne ona, te da nije sigurna je li spremna za još jednog psa. No, on je rekao kako je već dogovorio preuzimanje psa, pa je tako malena Lulu, štene koker španijela, došla sutradan i sada je stalni član obitelji Ley.

- Kevynu i meni to je zaista smiješno jer nam je fascinantno kako je zapamtio način na koji ja govorim i pišem, te to što je zaista zvučao kao odrasla osoba kroz te poruke, a ne devetogodišnjak - nastavila je.

Tata se našalio i kako će ubuduće prvo nazvati svoju suprugu i provjeriti da doista razgovara s njom. Ponosni Noah priznao je da mu je drago što je uzeo mamin telefon jer sada obožava malenu Lulu.

Ptići flaminga ostali bez roditelja, sad brigu o njima vodi čuvarica koja ih svaki dan vodi u šetnju 😍