Dječak (11) postao je najmlađa drag queen: 'Ljudi govore da ih nadahnjujem'

Fabian Butler (11) iz Južnog Walesa u Ujedinjenom Kraljevstvu počeo je nositi odjeću i šminku svoje majke sa sedam godina, a ubrzo je postao najmlađa drag zvijezda u zemlji, nastupajući pod imenom Francheska Valley. Iako su mnogi prihvatili njegovo novo zanimanje, otac Darren teško se nosio s cijelom situacijom, prenosi Daily Mail.



Darren je priznao da njegov sin nije onakav kakvog je zamišljao i da mu je prihvaćanje novosti bilo jako teško, ali promijenio je mišljenje kada je vidio Francheskin nastup koji je dirnuo mnoge.

- Rođen sam 70-ih, a kroz cijelo moje odrastanje i mladost ovakva stvar nije se prihvaćala. Kada sam prvi put saznao sinove sklonosti, mislio dam da je samo faza. Mislio sam da će ga proći te da će ga stvari za dječake početi zanimati nešto kasnije. Ipak, vidio sam da to traje i bilo mi je teško prihvatiti, ali sada ga u potpunosti podržavam - rekao je Darren.



Fabian je zavolio drag nakon što je pogledao seriju Ru Paul’s Drag Race, a početkom ove godine nastupio je na DragConu u Londonu ispred sedam tisuća gostiju.

- Prvo sam otišao na njegov tečaj drame kako bi vidio o čemu se točno radi. Nakon toga, supruga mi je kupila kartu za njegov nastup pred 7 000 ljudi i oduševio me. Ljudi su mi prilazili i govorili da bi voljeli imati oca poput mene koji prihvaća ovakvu stvar. To me jako dirnulo - ispričao je.

