Dijetetičari otkrili: Zbog ovih šest navika pijenja pića brže starite!

Kako starite, možda morati biti svjesniji stanja kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes i demencija jer se vaš rizik od njih može povećati. Iako ne možemo spriječiti da nam se starenje događa, postoje određeni čimbenici, poput naše prehrane koji bi nam mogli pomoći da to usporimo. Zapravo, možda čak već i imate redovite navike pijenja zbog kojih brže starite.

Na primjer, često pijenje pića s visokim udjelom šećera, alkohola, pa čak i umjetnih zaslađivača može ubrzati proces starenja iznutra prema van, a praćenje kako točno pijete može pokazati razliku između održavanja zdravog sjaja i razvijanje više bora i drugih tjelesnih znakova starenja, kao i osiguravanje da se osjećate najbolje iznutra sa svakim prolazom godina, piše Eat This Not That.,

U vašim pićima nema vlakana: Vlakna su ključna hranjiva tvar kada je u pitanju usporavanje procesa starenja, a postoje jednostavni načini na koje ih možete 'uključiti' u svoja pića. Prema Nutrients and Nutraceuticals for Active & Healthy Aging, konzumacija vlakana povezana je sa smanjenim rizikom od bolesti povezanih sa starenjem zbog njihove sposobnosti da pomognu u smanjenju upalnih i stresnih markera u tijelu. I ne samo to, već isto izvješće kaže da nedostatak vlakana može ubrzati proces starenja. Dakle, kako možete dobiti vlakna kroz dnevni napitak? Odgovor je ukusan domaći smoothie. Voće i povrće su izvrsni izvori vlakana, pa ako ih pomiješate s nekim mlijekom ili nemliječnim alternativama, možete dobiti uravnotežen međuobrok ili doručak pun vlakana. Kad je riječ o vlaknima, smoothieji su također bolji od sokova jer, iako vam svježe prešani sok može ponuditi pregršt korisnih hranjivih tvari, proces uklanja većinu vlakana iz proizvoda.

Ne pijete dovoljno vode: Na kraju dana, jedna od ključnih stvari toga da izgledate i osjećate se mlađe, leži u pijenju dovoljno vode i održavanju hidratacije. Svatko tko ne pije dovoljno vode može nesvjesno ostariti u tom procesu. "Odgovarajuća hidratacija važna je tijekom cijelog života, budući da voda osigurava okruženje za metaboličke reakcije, kao i 'građevinski materijal' za dijelove tijela uključujući kožu", kaže Mindy Haar, registrirana dijetetičarka i pomoćnica dekana na New York Institute of Technology's School of Health Professions. Zapravo, nedavno istraživanje objavljeno u časopisu The Lancet otkrilo je da je kronična dehidracija glavni čimbenik u ubrzavanju procesa starenja, te da čak može skratiti životni vijek zbog kronične bolesti ili prerane smrti. "'Obična voda je na vrhu popisa idealnih opskrbljivača potrebnom tekućinom, zajedno s nezaslađenim čajem i kavom koji također pomažu. Ispijanje pravih napitaka tijekom života opskrbljuje tijelo sirovim materijalom za održavanje optimalnog funkcioniranja. Manje zdravi izbori mogu biti povezani s kroničnim bolesti, slabijim imunološkim sustavom i slomljenim kostima, što sve može smanjiti kvalitetu života s godinama," kaže dr. Haar.

Pijete previše soka svaki dan: Svakodnevno pijenje slatkih gaziranih pića može dovesti do raznih dugoročnih problema, a ne iznenađuje da je šećer glavni krivac. "Osim debljanja, šećer potiče proizvodnju lošeg kolesterola, što povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti", kaže Edibel Quintero, registrirani dijetetičar i autor medicinskog sadržaja u Health Reporteru. "Štoviše, potiče prerano starenje i može dovesti do autoimunih bolesti poput lupusa i reumatoidnog artritisa." Istraživanja pokazuju da utjecaj gaziranih pića na starenje i povećan rizik od bolesti tu ne prestaju. Prema studiji objavljenoj u Nutrients, stalno pijenje gaziranih pića i drugih slatkih napitaka povezano je s većim rizikom od koronarne bolesti srca i dijabetesa tipa 2. Također je utvrđeno da gazirana pića zapravo ubrzavaju proces starenja stanica u vašem tijelu, prema American Journal of Public Health. Ne morate se zauvijek odreći gaziranih pića, ali smanjite unos i povremeno ih zamijenite gaziranom vodom ili prirodnim sokom od jabuke.

Ispijanje sokova koji su prepuni šećera: Čak i ako se odreknete gaziranog pića, ne znači da možete piti sve ostalo. Unatoč svom zdravom javnom imidžu, sok može sadržavati visoku razinu dodanog šećera, tako da često pijenje slatkih sokova može biti vaša navika pijenja zbog koje brže starite. Prema studiji koju je predstavila Američka udruga za istraživanje raka, ispijanje dva ili više slatkih pića dnevno povezano je s većom vjerojatnošću ili preranim starenjem za razliku od onih koji piju samo jedno piće tjedno. Za alternativu s manje dodanog šećera, Quintero predlaže, "vodu za piće s okusom limuna, jagode, mente ili drugog omiljenog voća".

Konzumirate umjetno zaslađena pića: Ako odlučite zamijeniti sok i gazirana pića dijetalnim pićima zaslađenim zamjenama za šećer, nesvjesno biste mogli jednako oštetiti svoj proces starenja. "Iako mnogi ljudi prelaze na napitke s nenutritivnim zaslađivačima kao što je sukraloza (Splenda), istraživanje je pokazalo da ne samo da mnogi ljudi koji piju dijetalne gazirane napitke ne gube na težini, nego neka istraživanja pokazuju da unose više kalorija od onih koji piju gazirana pića zaslađena šećerom, “ kaže dr. Haar. "Također, sukraloza može negativno utjecati na vaš mikrobiom, zajednicu korisnih bakterija u crijevima koja pomaže u probavi i imunološkom sustavu, prema preliminarnom istraživanju na životinjama", kaže dr. Haar. Mikrobiom je također povezan sa zdravljem kože, tako da briga o tome da je zdrav može biti ključna za održavanje zdravog tena.

Pijete previše alkohola: Svatko tko pretjeruje s pivom, vinom i žestokim alkoholnim pićima mogao bi se suočiti s problemima zadržavanja mladosti. "Alkohol može dovesti do više nesreća, kao i padova i prijeloma koji imaju razornije posljedice kako osoba stari", kaže dr. Haar. "Osim toga, prekomjerna konzumacija alkohola povezana je s određenim vrstama raka i oštećenjem jetre, a kod žena može pogoršati prethodna stanja poput osteoporoze, dijabetesa i visokog krvnog tlaka. Alkohol također može utjecati na metabolizam lijekova, a kako mnogi stariji odrasli svakodnevno uzimaju lijekove, na njih može više utjecati prekomjerna konzumacija alkohola."

