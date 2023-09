Dijelite svoju britvicu s partnerom? Dermatologinja otkrila zašto ne biste trebali

Zamislite scenarij: Pod tušem ste i uočili ste na nozi par novih dlačica, ali zaboravili ste ponijeti svoju britvicu. Zatim ste vidjeli da je sasvim slučajno partnerova britvica ostala u kupaonici i, iako vjerojatno znate da to baš i nije najbolja ideja, pomislite da biste ju mogli posuditi samo taj jedan put. No, to ipak stvarno nije dobra ideja, a dermatologinja dr. med Joyce Imahiyerobo-Ip otkrila je i zašto, piše SELF.

Brijanje, čak i kada ga izvodite nježno, stvara, kako to dr. Imahiyerobo naziva, "blagu traumu" na koži. Manje ogrebotine i sitni urezi uzrokovani oštricama brijača mogu poslužiti kao ulazna točka za potencijalno štetne bakterije, gljivice ili viruse, koji u konačnici mogu izazvati infekciju. Brijač može biti iznenađujuće plodno okruženje za sve vrste bakterija.

Mnogi brijači imaju više oštrica, a time i više površine za život organizama. Mnogi ljudi ne mijenjaju svoje oštrice onoliko često koliko bi trebali, a britvice se obično pohranjuju u kupaonici u kojoj su vlažni uvjeti vrlo povoljni za razvoj bakterija. Kada je riječ o uobičajenim infekcijama kože, bakterije mogu uzrokovati probleme poput celulitisa, određeni virusi mogu dovesti do bradavica, a gljivice imaju tendenciju širenja infekcija atletskog stopala i gljivičnih infekcija, prema US National Library of Medicine.

Najčešća nuspojava korištenja tuđeg brijača je folikulitis, koji je karakteriziran upalom folikula dlake koja može izgledati poput malih, crvenih ili upaljenih prištića, izazivajući svrbež ili uzrokujući neravnu teksturu. Može biti potaknut patogenom koji uđe u kožu, najčešće bakterija stafilokoka, ili samim trenjem tijekom brijanja. Dakle, ako se pitate zašto je mjesto koje ste obrijali sada grubo i izgleda upaljenije nego inače, to bi mogao biti potencijalni uzrok.

Američka akademija za dermatologiju preporučuje zamjenu britvice nakon pet do sedam brijanja kako bi se iritacija svela na minimum. Porežete li se malo jače, a britvica je stara, otvori na koži mogu omogućiti bakterijama da uđu i šire infekciju.

