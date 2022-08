Dermatologinja upozorila: Ne biste trebali podrezivati zanoktice - čak niti u salonu!

Ako uskoro idete na manikuru u salon ili je radite sami kod kuće, nemojte podrezivati zanoktice. Možda vam se to čini čudno, ali dermatologinja Whitney Bowe, tvrdi da rezanje zanoktica može dovesti do ozbiljnog problema. Zanoktice možda nisu nešto o čemu ste mnogo ili uopće ikad razmišljali izvan kozmetičkog salona, ali one zapravo imaju važnu svrhu, piše Mind Body Green.

- Potpunim uklanjanjem zanoktica možete dobiti bradavice, infekcije ili trajnu distrofiju, što znači udubljenje na noktu koje će trajati - kaže dermatologinja.

Lak vam se brzo ljušti s noktiju? Isprobajte ovaj genijalan trik

Sada mnogi saloni za nokte režu zanoktice dezinficiranim metalnim trimerom, dok drugi profesionalci umjesto toga odlučuju gurnuti zanoktice metalnim zaobljenim alatom. Kako kaže dermatologinja, lagano guranje zanoktica unatrag tijekom manikure je u redu, ali njihovo guranje, ili potpuno uklanjanje, je opasno.

Važno je zapamtiti da zanoktice imaju svoju svrhu, Taj sićušni sloj kože obrubljuje bazu nokta i stvara prepreku za nokte koji rastu, tako da ranjiva, nova mjesta, nisu izložena nikakvim bakterijama dok rastu. Dakle, ako uklonite taj zaštitni sloj kože, bakterije se mogu 'ušuljati' i izložiti vas riziku od infekcije, čak i ako su sami trimeri za zanoktice dezinficirani.

Međutim, to ne znači da trebate pustiti da višak kože visi s ležišta nokta, to predstavlja još jedan problem, budući da mnogi dolaze u iskušenje da ih istrgnu ili odgrizu. Možete ih podrezati na siguran način, ali ključno je spriječiti oštećenja. Koristite ulje za zanoktice kako bi područje bilo mekano i hidratizirano, nemojte ih namakati, tijekom čišćenja uvijek koristite rukavice i vlažite kožu na rukama nakon svakog pranja. Na ove načine će vaše zanoktice ostati zdrave prije nego što ikada dođu do točke da vise ili se ljušte. Ako namjeravate gurnuti zanoktice kroz pripremu za manikuru, učinite to vrlo nježno kako biste izbjegli pucanje kože.

Omekšivačem se savršeno peru prozori: Isprobali smo ovaj viralni hit!