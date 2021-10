Cijelo vrijeme pogrešno oblačite grudnjak i to može uzrokovati bore, tvrde stručnjaci

Većina žena oblači grudnjak na isti način cijeli svoj život, ali je li on potpuno pogrešan? Zanimljivo je da postoji službena najbolja metoda za oblačenje grudnjaka, a većina žena to zapravo radi pogrešno, kako piše The Sun.

Prema stručnjacima tvrtke za grudnjake Third Love, potrebno je "zakopčati grudnjak na prvu kopču tako što ćete posegnuti iza sebe i stegnuti je na leđima, uvući grudi u košarice, a zatim stezati naramenice svakih nekoliko mjeseci."

Također je vrijedno napomenuti da je koža oko prsa i rebara vrlo nježna, a okretanje grudnjaka oko leđa moglo bi uzrokovati ogrebotine, a čak bi moglo uzrokovati i lakše naboranje kože.

Također je važno biti svjestan da što manje potezanja i okretanja, to bolje jer što više povlačite grudnjak, brže će se opustiti i izgubiti oblik.

Dok je ovo najbolja metoda za oblačenje grudnjaka, ako to ne možete učiniti, zbog nedostatka fleksibilnosti ili spretnosti, sljedeća najbolja opcija je kopčanje sprijeda. Grudnjak se može brže istrošiti, ali ako budete oprezni s postupkom, ne bi trebao nanijeti nikakvu štetu.

