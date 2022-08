Buduća mladenka: "Doznala sam da mi se obitelj kladi koliko će mi brak trajati..."

Nedavno je jedna buduća mladenka na Redditu ispričala kako se šokirala i razljutila kad je otkrila da se njena obitelj potajno kladi za koliko će vremena njen zaručnik 'požaliti što ju je oženio'.

Napisala je da se trebala udati krajem kolovoza, ali da sad ozbiljno razmišlja o otkazivanju vjenčanja i udaji kod matičara jer ne želi na svoj veliki dan ni vidjeti vlastitu obitelj.

Za okladu joj je, rekla je, rekao jedan od bratića s kojim je posebno bliska, a kad ih je suočila s tim svi su rekli da je to samo 'bezazlena šala'; premda su međusobno, a njoj iza leđa govorili i da od zaručnika skriva svoju pravu osobnost, kako ne bi prije svadbe shvatio kakva je zapravo...

- Vjenčanje bi trebalo biti krajem ovog mjeseca ali planiram sve otkazati i održati ga na sudu. Rekli su mi da je njihov razgovor samo bezazlena šala, ali i da ja nisam tip za pokornu kućanicu, što muškarac poput mog zaručnika očito želi. Moja se šogorica čak našalila kako trebam paziti da moj zaručnik to ne shvati do nakon vjenčanja - ispričala je.

"Već sam bio uzrujana, a njezina je šala sve još pogoršala pa sam im svima rekla da ću otkazati vjenčanje. Obitelj mi je rekla da to sad ne mogu napraviti i da se to nikom neće svidjeti, ali rekla sam im da me nije briga što će tko misliti. I roditelji mi govore da ne otkazujem vjenčanje jer ću požaliti, te da je 'nezgodno' to sada svima priopćiti, ali ja se neću predomisliti".

Korisnici na Redditu su odmah podržali njenu odluku da učini što god smatra ispravnim, no mnogi su joj predložili i da ipak održi vjenčanje, ali bez prisutnosti svoje obitelji.

- Umjesto da otkažete vjenčanje, poništite pozivnice i zabranite članovima svoje obitelji da dođu - napisao je jedan, a drugi su poručili budućoj mladenki da im se osveti na najbolji mogući način: tako da im dokaže da su u krivu.

"U ovom je slučaju najbolja osveta dobro proživljen život. Isto se i meni dogodilo, no suprug i ja smo preživjeli sve oklade i već smo 20 godina sretni zajedno".

