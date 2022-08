Mekana i ukusna: Kuhar otkrio kako napraviti najbolju kajganu

Jeste li se ikada zapitali kako napraviti savršenu kajganu? Koji je trik da budu tako pahuljasta i ukusna? Bilo da ste kuhar amater ili netko tko rijetko kuha, pripremanje klasične kajgane može se činiti jednostavno, ali postoji nekoliko pravilnih metoda koje vam mogu pomoći da svaki put dobijete svilenkasta jaja.

Neki ljudi vjeruju da je ključ najbolje kajgane ono što u njih umiješate ili čime su prelivene. Iako su ti čimbenici svakako bitni, mnogi ljudi ne shvaćaju da način na koji su jaja pečena može učiniti veliku razliku, kako piše Real Simple.

Pripremajte na laganoj vatri

Jaja se mogu činiti kao najlakša stvar za napraviti, ali istina je da savršeno mekana kajgana zahtijeva malo vježbe i puno strpljenja. Većina ljudi peče jaja predugo ili na visokoj temperaturi, zbog čega bi mogla biti suha i bljutava. Christopher Koetke, izvršni kuhar u Ajinomoto Health & Nutrition North America, kaže da je bitno koliko dugo se jaja peku. "Ključno je skuhati jaja do nježne smjese koja zadržava dovoljno vlage kako bi bila mekana i sočna", kaže on te predlaže da ih pečete na umjerenoj do laganoj vatri kako bi se polako pekla i kako biste mogli bolje kontrolirati gustoću.

Ne ostavljajte kajganu na štednjaku

Da biste napravili najbolju kajganu, zagrijte tavu s uljem i razbijte jaja izravno u tavu — jedno po jedno. Zatim, na maloj vatri, miješajte jaja lopaticom 30 sekundi i zatim ih maknite sa štednjaka. Uklanjanjem tave s vatre spriječiti će prekuhavanje jaja i dati im veći volumen.

Pomičite tavu

Ako ste netko tko više voli mekša jaja, koristite kombinaciju maslinovog ulja i maslaca na srednje niskoj temperaturi i stalno miješajte jaja. Držite se srednje nisku temperaturu kako bi tava ostala topla i kako biste provjerili da se jaja kreću kako bi ostala kremasta i kako se ne bi prekuhala.

Upotrijebite pjenjaču

Kako biste poboljšali svoja jaja, prilikom mućenja dodajte malo vrhnja ili vrhnja pola-pola. Obično je dovoljna 1 žlica na 2 jaja. Možete koristiti i hladnu vodu ako ste alergični na mliječne proizvode. Takođe ključ za pahuljasta jaja je osigurati se da su pravilno izmiješana. Pokušajte upotrijebiti pjenjaču ili ručni mikser.

Nemojte odmah začiniti

Također je važno napomenuti da je začinjavanje jaja ključno za maksimiziranje okusa, ali nemojte začiniti jaja čim dospiju u tavu. Umjesto toga, kada su vaša jaja skoro gotova, pospite malo morske soli i dodajte malo svježeg mljevenog papra.

