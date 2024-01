Bolje ju je ne jesti: Ovu hranu treba izbjegavati konzumirati na prazan želudac!

Doručak je najvažniji obrok u danu jer nam daje energiju koja nam je važna za cijeli dan i ne preporučuje ga se preskakati. Također je ključno što unosimo u svoje tijelo na prazan želudac jer nam brojne namirnice mogu izazvati mučninu, kiselinu i nadutost te uzrokuju umor i tromost, evo što ne bismo smjeli jesti na prazan želudac, piše Times of India.

Jogurt: Mnogima je teško zamisliti doručak bez omiljenog mliječnog napitka. No jogurt sadrži zdrave mliječne bakterije koje ne stižu do crijeva kada se pije na prazan želudac. Savjet je da se prije konzumacije jogurta obvezno nešto pojede.

Banane: Voće je dobar izbor namirnice na prazan želudac, ali ne i banana koja može dovesti do naglog porasta šećera u krvi, a potom i do njegovog brzog pada. Neke osobe će zato imati napade gladi kasnije u tijeku dana.

Citrusni plodovi: Limun, naranče, grejp i mandarine su puni vitamina C. No kiselina koju sadrže može napasti sluznicu i uzrokovati bolove u ustima i grlu. Od svih citrusa jedino se preporučuje limun razblažen s vodom.

Hladni gazirani napici: Ako se konzumiraju na prazan želudac, hladna gazirana pića mogu izazvati oštećenje sluznice membrane i smanjiti dotok krvi u želudac. Posljedica toga je usporena probava i tegobe u predjelu trbuha.

Tijesto s kvascem: Kvasac, osobito ako se konzumira ujutro, može iritirati želudac te uzrokuje jaku nadutost i probavne smetnje. Dakle, ujutro izbjegavajte peciva i lisnato tijesto.

Palačinke: Šećer koji se dodaje većini prerađenih namirnica i drugi zaslađivači imaju isti efekt na jetru kao i konzumacija velike količine alkoholnih pića. Šećer iz voća je prihvatljiv jer sadrži biljna vlakna, ali velike količina fruktoze može preopteretiti jetru. Palačinke sa slatkim sirupom ili krafne nisu dobar način da počnemo dan.

Sirovo povrće - posebno rajčica i krastavac: Rajčica je odličan izvor vitamina C, ali sadrži i visok nivo taninske kiseline koja povećava kiselost u želucu i može dovesti do pojave čira. Gastritis i nadutost su jaki nakon konzumiranja krastavaca na prazan želudac. Sirovo povrće obiluje vitaminima i mineralima, ali no nikako ga se ne preporučuje za doručak.