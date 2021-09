Sanjate erotske snove ili ih se uopće ne sjećate? Ovih pet stvari može utjecati na sanjanje

Prema analitičarki snova i autorici knjige Unlock Your Dreams, Change Your Life (Odgonetni svoje snove, promijeni svoj život) Lauri Loewenberg, nekoliko stvari utječe na na naše snove i na to hoće li oni biti životopisni i impresivni ili ćemo ih se samo blijedo sjećati.

Pet stvari koje mogu utjecati na san

1. Spavanje na prsima

Sanjate neželjene seksualne snove u kojima imate aferu s nekim tko vam uopće nije privlačan? Provjerite svoj položaj spavanja: oni koji češće spavaju s licem prema dolje, skloniji su erotskim snovima.

- Teorija je da pritiskanje grudi i područja zdjelice uz krevet izaziva stimulaciju koja može rezultirati seksualnim snovima - kaže Loewenberg.

2. Uzimanje dodatka B6 vitamina

Ako se nakon buđenja više ne sjećate što ste sanjali, redovito uzimanje B6 vitamina može vam pomoći da bolje pamtite svoje noćne fantazije.

Kazalište iscjeljuje dušu, potvrđuje naša četverostruko nagrađena predstava

Ljudi koji su uzimali B6 imali su jasnije sjećanje na svoje snove, kaže studija objavljena u časopisu Perceptual and Motor Skills. Istraživači su 100 zdravih Australaca ispitali o njihovim snovima, a bolje ih se sjećala skupina koja je dnevno uzimala 240 miligrama B6, od one koja je dobivala placebo ili mješavinu B vitamina.

3. Prestanak pušenja (cigareta ili kanabisa)

Kanabinoidi potiskuju REM fazu sna, a nikotin potiskuje serotonin, neurotransmiter koji je najviše povezan s aktivnostima kod spavanja, objasnila je Loewenberg za Well+Good.

Ona dodaje da čete zato, kad prestanete uzimati bilo koju od te dvije tvari, sanjati 'življe nego ikad prije'...

4. Progesteron

Progesteron je hormon koji se često povezuje s reproduktivnim zdravljem, a kod žena se oslobađa u drugoj polovici menstrualnog ciklusa. Također, ovaj hormon može utjecati na snove, što je potvrdila i studija na 944 žene koje su bile u lutealnoj fazi svog ciklusa; što im je veća bila razina progesterona, više su sanjale i pamtile svoje snove.

- Razina progesterona veća je od normalne i tijekom trudnoće, kao i za vrijeme uzimanja hormona da se trudnoća potpomogne ili održi - kaže Loewenberg i dodaje da se i sama dok je uzimala progesteron ujutro budila smijući se snovima koje je sanjala.

5. 'Teška' slatka ili začinjena hrana

Kad se jede neposredno prije spavanja, hrana bilo kakvog naglašenog i intenzivnog okusa; slatkog ili ljutog, može uzrokovati životopisne, realistične i uznemirujuće snove, kaže Loewenberg.

- Razlog je taj što baš negdje u vrijeme kad ulazimo u REM fazu sanjanja, takva hrana uzrokuje veliki porast razine šećera u krvi, a onda i nagli pad - kaže Loewenberg. Uz to, dodaje, 'teške' namirnice znaju uzrokovati žgaravicu i teže ih je probaviti, pa probavni sustav mozgu šalje više podražaja što rezultira i 'nemirnim' snovima.

Raniji odlazak na spavanje smanjuje rizik od depresije 23 posto