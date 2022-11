Beauty urednica savjetuje: "Nakon večernje rutine i prije odlaska na spavanje, na usne nanesite malo ruža"

Urednica ljepote na portalu mindbodygreen i voditeljica beauty podcasta Clean Beauty School Aleksandra Engler kaže da ju je još kao mladu djevojku baka naučila da navečer kad ide u krevet na usne nanese malo ruža.

Tri stvari koje morate napraviti da vam make up potraje cijeli dan

"U mladosti sam joj zamjerala zbog tog savjeta jer sam mislila da je isprazan, ali onda sam ga zavoljela Naime baka mi je govorila 'Našminkaj se prije spavanja jer nikad ne znaš što će se noću dogoditi, a mislila je reći kako žena uvijek mora biti i izgledati spremna.

"Kasnije sam to mogla protumačiti na način koji mi je odgovarao: sama pomisao da ideš u krevet osjećajući se dobro sa dobom mi je vrlo privlačna. Zato obavljam cijelu svoju večernju rutinu; perem zube, mažem serume i noćne kreme, a onda iščetkam obrve da izgledaju oblikovane, nanesem malo boje na usne i poprskam malo parfema na pulsne točke. Ne shvaćam to previše ozbiljno, ali to je jedna od onih malih stvari koje me vesele i mame mi osmijeh na lice".

Iako bi se, kaže, to moglo shvatiti kao površno ili kontroverzno, bitan je način na koji pristupate takvim ritualima.

- Ako se zbog tog malog rituala osjećate dobro, napravite ga! Ako ne, onda to nije za vas. Naravno, ne kažem da idete u krevet s punim licem punim pudera već samo da navečer napravite nešto zbog čega ćete se osjećati lijepi - zaključila je.

Majka ima jedanaestero djece s osam različitih očeva i zbog toga često trpi uvrede: ‘Nije me briga što ljudi misle’