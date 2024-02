Balkan zumba: Žene svih godina vježbaju uz narodnjačke hitove, a posebno vole Aleksandru Prijović

Zumba, koja je posljednjih godina stekla veliku popularnost, odlična je tjelovježba koja sagorijeva kalorije. Kroz zabavu potiče se zdrav život, a to je iskoristila i Laura Cepeu Čekić, koja svoje zumba treninge provodi uz balkanske hitove. ‘Majice klijentica su mokre nakon treninga jer mi sat vremena ne stanemo… Iz pjesme u pjesmu… Posebno vole Aleksandru Prijović’, rekla je fitness trenerica iz Srbije, a prenosi Zadovoljna rs.

‘Tu su žene od 20 do 45 godina, pa sve do nasmijane bake koja ima više od 60 godina. Imamo žene iz različitih profesija, od domaćica, prodavačica, ekonomistica, pravnica...,’, dodaje, ‘Ne dolaze samo žene iz Leskovca, nego iz okolnih mjesta koja su udaljena po 20 kilometara, iz Vlasotinca, Lebana… Sve one zajedno čine jednu pozitivnu, nasmijanu, razigranu grupu’.

‘Ovaj način vježbe je odličan za mršavljenje. Neke moje klijentice na Balkan zumbi smršavile su 10 do 15 kilograma. Rekle su kasnije da su vrlo lako smršavjele, bez velikog opterećenja’, kaže Laura. Ona je, na oduševljenje svojih klijentica, došla na ideju zumbe uz narodnjake, a dodaje i kako su polaznice vrlo motivirane i znaju riječi gotovo svih pjesama.

‘Balkan zumba je skoro ista kao klasična zumba, ali trening radimo uz balkansku glazbu. Također, pjevamo u isto vrijeme, dakle, ne samo ples i trening, već se zabavljamo jer pjevamo istovremeno. Svi znaju pjesme, pa sam zato odlučila napraviti sport s glazbom s Balkana zato što je ona dobra za energiju i snagu i svima se to sviđa, naročito ljudima iz Srbije’, objašnjava.

VEZANI ČLANCI:

‘Pjesme Tee Tairović su jako dobre za koreografiju što se tiče ritma, a sada smo krenuli s Aleksandrom Prijović, Milicom Todorović, Janom, Majom Berović. Nastavljamo u tom smjeru i raspoloženju sve dok žene budu zainteresirane za ovakvu vrstu treninga’, dodaje.

Laura je Rumunjka koja je živjela u Austriji, a prije dvije godine preselila je u Srbiju kod supruga. Kaže da se s jezikom još uvijek muči, ali da zna riječi svih pjesama uz koje vodi svoje treninge. Na ideju je došla nakon što je u narodnjačkom klubu vidjela koliko strastveno žene plešu na tu glazbu. Zaključila je da će uz ovu vrstu muzike žene s većim zadovoljstvom dolaziti na treninge. I, ispostavilo se da je bila u pravu.

Znanstvenici došli do novih saznanja kada je najučinkovitije vježbati ako želite zdravije srce!