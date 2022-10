Balkan Express: Jedinstveno gastronomsko putovanje kuhinjama balkanskih zemalja

Mama, a kad ćemo krenuti, upitala je jedna djevojčica gledajući kroz prozor vagona, dok je jela ukusne ćevape od stopostotne junetine. Taj vagon ipak neće poći na putovanje željeznicom, ali ono što je sigurno jest da ćete u Balkan Expressu otići na jedinstveno gastronomsko putovanje balkanskim zemljama i njihovim specijalitetima.

Balkan Express s radom je počeo prije točno mjesec dana i od prvog dana za mjesta u vagonu čeka se danima. Jedinstven gastronomsko-enološki koncept smjestio se u dva originalno uređena vagona nasuprot zagrebačkog Zapadnog kolodvora na Peronu 16 u Magazinskoj ulici. U svom konceptu okuplja pet zemalja: Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

Svakog dana osim nedjelje od 8 do 18 sati na meniju Balkan Expressa goste očekuju specijaliteti kuhinja pet balkanskih država koje su zastupljene s po dva glavna jela, jednim desertom te autohtonim vinima i alkoholnim pićima.

Gosti Balkan Expressa u hrvatskom tjednu mogu uživati u punjenoj puretini s mlincima, fiš-paprikašu sa širokim rezancima i zapečenim štruklima. U srpskom ih tjednu, između ostaloga, čeka Karađorđeva šnicla i punjena vješalica, u makedonskom povrtna čorba i ohridski biseri, a svrate li onamo u bosanskom tjednu, među inim mogu kušati biber-meso i hurmašice.

Najbolji okusi Balkana

Premda će naziv restorana mnoge podsjetiti na istoimeni film iz 1983. godine, on s njim nema puno dodirnih točaka. Vlasnik Ante Perica dvije je godine radio na realizaciji ideje, a dva vagona kupio je prije godinu dana od HŽ putničkog prijevoza. Za uređenje mu je trebalo šest mjeseci.

– Osim gastronomskim konceptom i uređenjem, Balkan Express jedinstven je i u pristupu životnoj filozofiji pa se promiče radost življenja sloganom "Pare ostavljene u kafani su pare uložene u lijepa sjećanja". Pridruž‍ite nam se na gastro-enološkom putovanju Balkanom koje će u vama probuditi malog lopova koji krade trenutke sreće – ističe vlasnik Ante Perica dodajući da će Balkan Express inspirirati goste da se prepuste užicima, okuse i iskuse najbolje od Balkana, te uvijek iznova otkrivaju strast i radost u svakom zalogaju i svakoj čaši uz lagane note Balkan jazz-glazbe.

Perica kaže da je imao ideju na neatraktivnoj lokaciji napraviti pravu turističku destinaciju te osmisliti novi oblik gastronomske ponude.

– Sve sam napravio sam, od ideje do menija. Meni je nastao na temelju više od 25 godina iskustva na sličnim poljima, u eventima i gastronomiji. Ljudi koji su u mom timu sa mnom su već godinama, a jedino što je novo je ovaj koncept. Uostalom, nama su bliže zemlje regije nego Zapad – kaže sa smiješkom Perica. Sam je i uredio unutrašnjost vagona koji može primiti 30-ak gostiju, a uređen je u sivim, zlatnim i crnim tonovima. Najveći hit na meniju je Karađorđeva šnicla s carskim povrćem i tartarom, koja košta 110 kuna. Juneći gurmanski ćevapi su 75 kuna, baš kao i purica s mlincima, a najskuplje jelo su janjeći kotleti, koji koštaju 150 kuna. Biber-meso stoji 65 kuna, a punjena vješalica 75 kuna.

Premda Karađorđeva šnicla neke može podsjetiti na zagrebački odrezak, to su dva različita jela. Prema izvornom receptu Karađorđev odrezak priprema se od teletine ili svinjetine koja se premazuje domaćim kajmakom, zarola, panira i potom poha. Postoje razne varijacije na tu temu, no jedino je varijanta koja sadrži kajmak prava.

– Karađorđeva šnicla stvarno je najtraženija, ima gostiju koji su se ponovno vraćali samo radi nje – kaže nam Perica.

Otvara se i hostel

A da cilja na turiste iz drugih zemalja, jasno je i po tome što će uskoro u susjednom vagonu s radom započeti i hostel, pa će se tako nuditi novo jedinstveno iskustvo u kojem će gosti moći unajmiti cijeli kupe za sebe. Ako nisu za hranu u vagonu, moći će sjesti na terasu i uz kavicu ili domaće rakije uživati u vlakovima koji dolaze na Zapadni kolodvor.

– Ne iznajmljujemo ležajeve, već cijeli kupe. Za cijenu od 300 kuna za dvije osobe dajemo i parkirno mjesto, kao i posebnu cijenu paketa doručka. Za 45 kuna možete dobiti šalicu kave, čašu cijeđenog soka i doručak po izboru s našeg menija. Ne ciljamo samo na strance, odnosno backpackere. Uvjeren sam da će i mnogi Zagrepčani poželjeti iskusiti kako je spavati u kupeu ovog jedinstvenog vagona, a ukupno ih imamo deset – kazuje Perica koji je ovih dana radio na završnim pripremama za otvaranje hostela.

– Plan je da hostel s radom počne idućeg tjedna, kada montiramo tuš-kabine, a nakon toga širimo se po drugim balkanskim glavnim gradovima. Već sam kupio vagone za iste restorane u Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Skoplju – kaže Perica i dodaje da se za Balkan Express već zna po cijeloj regiji, budući da mu rezervacije stižu iz svih okolnih zemalja.

– Od 1. studenog radit ćemo od 10 sati do 24 sata, a imat ćemo i fine dining dio u kojem će gosti birati večeru u tri slijeda s tri pića ili onu koja se sastoji od pet sljedova s pet pića. Termini za večere bit će u 19 sati i 21 sat. Na zimskoj terasi bit će i glazba uživo. Cilj nam je da tu napravimo svojevrsni Balkan Vista Social club, mjesto na kojem će se ljudi, kao i u Buena Vista Social Clubu, moći dobro zabaviti, ali i uživati u najboljoj gastronomskoj ponudi – ističe Perica.

Što se tiče Zagreba, Balkan Express zasad "vozi" u samo dva vagona. No nikad se ne zna. S obzirom na to kakva je potražnja, možda kompozicija ovog restorana u Zagrebu bude velika poput one Orijent Expressa!

