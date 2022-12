Baka tražila novac za čuvanje unučadi pa naljutila snahu: ‘Kako se vrijeme s njima može naplatiti?!’

Mnogim roditeljima bake i djedovi pomažu u čuvanju djece kada su oni na poslu jer to rade iz ljubavi. No, jedna majka požalila se na svoju svekrvu, koju inače voli, nakon što je za čuvanje njihove djece zatražila novac. Šokirana njezinim zahtjevom, žena nije uopće znala što bi joj odgovorila, ali je smatra da je to suludo, piše Mirror.

Mama Amy objasnila je da je sretnom braku sa svojim partnerom već deset godina, ali njihovo neslaganje oko zahtjeva njegove mame, počelo se loše odražavati i na njihovu vezu.

- Suprugova umirovljena majka pitala nas je trebamo li pomoć s djecom jer nas dvoje oboje radimo puno radno vrijeme. Uistinu cijenim njezino vrijeme, predanost i sve što radi. Uz čuvanje djece ona i pere suđe, kuha i čisti. No, ne razumijem kako se usudila tražiti isplatu? Kako se usuđuje tražiti novac za dragocjeno vrijeme s unucima? - napisala je mama u objavi za Reddit.

Dodala je i da je njezina baka provodila sate i sate čuvajući ju kada je bila mala, ne očekujući ništa zauzvrat, te da po njoj to jednostavno nije u redu. Međutim, njezin se suprug nije složio s njezinim mišljenjem i rekao joj je da bi morali izdvojiti novce za nju jer će svakako morati pronaći dadilju.

Korisnici su više stali na stranu bake, te joj savjetovali da pokuša s njom doći do nekog kompromisa, ako im je dadilja ionako potrebna.

- Možda je čula da vam je potrebna dadilja pa je očekivala novac, mislim da nema nikakve loše namjere - napisala je jedna korisnica.

- Većina baka i djedova ne očekuje novac za čuvanje unuka, ali nema ništa lošeg u tome da ju isplatite. Sigurno vam ne bi naplatila isto kao dadilja - komentirala je druga.

