Baka (71) provodi 20 sati u teretani i diže 115 kilograma: 'Osjećam se bolje nego prije 30 godina'

Mary Duffy (71) iz Trumbulla, Connecticut, počela je vježbati u 59. godini nakon što je nagomilala kilograme nakon smrti svoje majke 2007. godine. U prvoj godini je izgubila gotovo 25 kilograma te je prešla na dizanje utega, kako piše Daily Mail.

Sada provodi oko 20 sati tjedno dižući utege u teretani, a osvojila je više od 30 državnih i svjetskih rekorda. Iako joj je rečeno da je prestara za takve aktivnosti, Mary drži svjetske rekorde u dizanju utega od 115 kilograma te dizanja u čučnju s utezima od 60 i 80 kilograma.

- Ozbiljno sam počela ići u teretanu prije deset godina kad sam shvatila da sam se jako udebljala. Sjećam se da me pogodilo kad sam se pogledala u ogledalo i pomislila "To nisam ja". Brzo sam smršavila i shvatila da što sam više trenirala, to sam više uživala - ispričala je Mary.

- Imam 71 godinu, ali najsposobnija sam nego što sam ikad bila, a sada izgledam i osjećam se bolje nego kad sam imala 40 godina. Čini mi se da mi ljudi govore da sam prestara za ovo, ali moj moto je "Ne možete vratiti sat, ali možete ga premotati" - nastavila je.

Zahvaljujući dva treninga dizanja utega tjedno, plus kardio treningu i općenitom treningu snage svaki dan, stekla je hrabrost da se prijavi na svoje prvo natjecanje u powerliftingu 2014. godine, u dobi od 64 godine.

Uskoro je dva puta godišnje počela sudjelovati na međunarodnim natjecanjima koje vodi Međunarodno udruženje za powerlifting. Postigla je više od 30 državnih i svjetskih rekorda u svojoj dobnoj i težinskoj kategoriji.

Unatoč tome što trenira šest sati dnevno, rekla je da je ljudi često osuđuju prema njezinoj dobi.

- Mnogo ljudi mi pokušava reći da ne bih smjela dizati utege u svojim godinama, ali samo se nasmijem i kažem im da provjere moje rekorde. Postoje trenuci kada se pitam zašto se forsiram, ali pozitivni komentari me guraju dalje. Ne želim izgledati kao prosječna 70-godišnja baka, jer se definitivno ne osjećam kao takva. Čak i ako se prestanem natjecati, i dalje ću vježbati i održavati formu - zaključila je Mary.

