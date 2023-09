ANKETA: Što vas najviše živcira kod konobara?

Neodlučni gosti, gosti koji ne govore 'hvala' i molim' i gomilanje smeća (poput salveta i iskorištenih vrećica šećera) po tanjuru neke su od stvari koje su konobari naveli kao 'najiritantnije' kada je riječ o ponašanju gostiju u restoranima i kafićima, no što gosti misle o njima i njihovim 'najvećim grijesima'? To je pitanje prije nekog vremena postavio i jedan korisnik na Redditu, a konobare se u odgovorima nije štedjelo. Nastao je tako prilično dugačak popis stvari koje ljudi ne vole doživjeti u restoranima i kafićima u koje zalaze, a neki od komentara su bili:

"Kada nisam još ni sjela, tek uzimam meni, a konobar je već tu sa nervoznim "Šta ćes popit?" Neću ništa, pusti me da vidim koliko šta košta prvo. Također, kafići i restorani u koje idem nisu zadnje rupe pa volim pogledati i imaju li možda nešto posebno na meniju ali mnogi konobari za to nemaju živaca...", napisao je jedan korisnik.

"Kada ti tri dana ne žele naplatiti. Već se sve pojelo i popilo, tanjuri su odneseni, 20 minuta svi sjedimo za praznim stolom, pita nas hoćemo kavu ili nešto... ne, može račun, molim. I ništa. Onda daš signal konobaru, prođe pokraj... Ok, možda nije vidio. Dvije minute kasnije ''e, oprostite, je l'' mogu platiti? Kako da ne, evo me odmah".. Pet min kasnije dolazi drugi , "je l' bilo sve dobro?" Ja kažem "je, al' daj da ti platim (pružam pare), a konobar će "evo samo da uzmem novčanik". U međuvremenu uzima nove narudžbe itd, ali do mene nitko ne dolazi. I na kraju se ljuti jer mu 58 plaćam sa 100...", piše jedna korisnica, a svoja je razmišljanja podijelio i jedan bivši konobar koji je napisao:

VEZANI ČLANCI:

"Radio sam ko' konobar pa znam: svi oni prijave niti 50%, čak i manje prometa. Kod jednog gazde sam morao skupljati račune koje je on poslije brisao iz kase. Znajući kakav je, neke od tih računa sam si ostavio kao osiguranje. Završila sezona, on meni duguje dvije plaće. Lijepo sam ga molio tri mjeseca da mi plati. Onda sam došao kad je imao neki koncert (on na vratima i pusti mene i curu unutra, kao piće na njega, a za razgovor nema vremena jer radi). Ja dio računa dam jednom konobaru unutra i poručim da sutra dolazim po plaće. Sutra su me plaće čekale, njega nije bilo. I bolje da nije jer gledajući odavde, tip me mogao složiti jednom pleskom da plačem ko' curica...", napisao je, bivši konobar i dodao: "P.s. Ide mi na živce i što kukaju od početka COVID-a, a novčanih rezervi imaju za sljedećih pet godina"...

Ipak, nije sve bilo negativno pa je; iako se često priča da je na Zapadu sve bolje; jedna žena koja trenutno živi u Belgiji napisala da bi 'naši konobari mogli doći tamo i njihovima održati predavanje", a što sve ne valja kod konobara te visokorazvijene europske zemlje, navela je u nekoliko točaka:

Ako je malo veći kafić, možeš računati na to da stolovi neće biti pospremljeni. Konobar će te, dapače, vrlo često i uputiti na nepospremljeni stol i vratiti se tek za 10-ak minuta da ga počisti.

Vrlo često, iako je politika mjesta da se poslužuje za stolom, konobar neće doći ako ga ne pozoveš ili će pak doći tek za 20-ak minuta.

Više puta sam stajala u redu da platim nešto za šankom, a konobari su gledali red i raspravljali o tome šta će jesti u pauzi za ručak. Kao tete u MUP-u ali onak, još gore.

Pola kafića ima samo beskontaktno plaćanje, a druga polovica samo keš. Bankomati su tipa jedan do dva po kvartu i često ti treba 15 min pješice do njih. Njih to apsolutno ne zanima i, iako svi imaju aparate za kartice, ako odluče da neće tako naplatiti, pošalju te po keš.

Zaboraviti dio narudžbe (npr. vodu, drugu vrstu mlijeka u kavu, ekstra šećer, itd) je isto tako apsolutno normalno.

Pepeljare su uredno prepune kad sjedneš za stol i sam si ih moraš promijeniti ili pak naglasiti da ih promijene. Vidno su nadrkani i neugodni prema gostu samo zato što im je loš dan..., napisala je o konobarima u Belgiji, pa konobarima u Hrvatskoj poručila: "Hvala vam što ste, sa svim svojim manama, normalniji i uslužniji od njih!".

Kakva su vaša iskustva? Podijelite ih u anketi