5 savjeta za savršenu kožu mlade žene

Čarobnih 20… godine su u kojoj je koža za sobom najčešće već ostavila sve one teškoće koje prate doba adolescencije i zauzvrat zahtijeva sasvim drugačiji način njege. Koja bi njega bila idealna za mladu kožu? U nastavku slijedi nekoliko savjeta.

1. Obratite pažnju na čišćenje kože

Ovo je s dobrim razlogom prva stvar koju trebate imati na umu. Čišćenje je jako važna, a opet najčešće zapostavljena potreba u njezi kože. Uvjeravajući sebe kako to nije nešto naročito bitno, kožu često čistimo pogrešno, što uzrokuje umoran i nezdrav izgled. Ako svojoj koži želite dati stvarno dobar izgled: bez mitesera, mrlja i neujednačenosti, potrudite se svoju šminku i druge nečistoće svakodnevno i sasvim nježno uklanjati s lica. Kako to i učiniti? Možete koristiti nježan gel za čišćenje lica, baš kao i micelarnu vodicu.

2. Koristite preparate za hidriranje kože i pojačavanje njenog sjaja

Znate li da kožu trebate nahraniti i njegovati i prije nanošenja svakodnevnog make-upa? Preporučamo potpuni novitet iz Avonove Anew linije za njegu kože: Anew Perfect Skin Boosting Splash vodicu za lice, možete ju svakog jutra nanositi ispod makeup-a. Hidratizira i obnavlja svjež i blistav izgled: tako će vas osvježiti da ćete se odmah i razbuditi. Dovoljno je da nanesete malu količinu na dlanove, nježno utapkate na čisto lice i vrat i pričekate samo 15 sekundi! Koža odmah izgleda obnovljeno i osvježeno, totalno je hidratizirana i spremna za cjelodnevni umor, a pore su vidljivo umanjene. Nakon toga nanesete svoju dnevnu hidratantnu kremu sa SPF zaštitom.

Foto: Promo

3. Kožu lica nemojte pretjerano isušivati!

Tijekom perioda adolescencije većina djevojaka suočava se s problemima masne ili polumasne kože. Nakon ovog perioda, i sama koža se mijenja. Ako dalje nastavljate s uobičajenom njegom matiranja kože i korištenjem onih preparata koji je isušuju i ograničavaju lučenje sebuma, pripazite! Intenzivno sušenje i odsustvo redovne hidratacije može dovesti kožu do ubrzanog starenja i posljedično – do sasvim lošeg, umornog izgleda kože. Kako se preporuča korištenje njege iz iste linije, osobito ako vam se koža već zaljubila u svoje omiljene preparate, potrudite se svojoj koži dati sve što treba: isprobajte i nove Anew Perfect Skin WAKE UP dnevnu kremu sa SPF zaštitom, ali i SLEEP noćnu kremu za lice i WIDE AVAKE kremu za područje oko očiju… i uživajte u besprijekorno zadovoljnoj koži.

4. Šminku nanosite suptilno

Jeste li znale da japanke i korejke, uveliko poznate po svojoj savršenoj koži i gotovo vječnoj mladosti, vrlo rijetko koriste teške tekuće pudere i mnoge nama česte preparate za šminkanje? Uz Anew Perfect Skin Beauty Balm kremu za lice i vi možete tako: jer čak je 10 koraka koje ova krema radi na vašem licu, a pri tom je izrazito nježna i učinkovita. Ujednačava ton vaše kože, hidratizira, prikriva nesavršenstva, crvenilo i trenutno iziritirana mjesta, smanjuje vidljivost pora i lučenje sebuma istovremeno kontrolirajući sjaj kože te ju, uz SPF 20, štiti od UVA/UVB zraka. Ova napredna tehnologija ne samo da je inspirirana japanskim kozmetičkim čudima, nego dokazano smanjuje preuranjeno starenje kože i omogućava prirodno blistav izgled kože.

Foto: Promo

5. Nikako ne zaboravite na osmijeh i… dobar san!

Radost je zapravo najbolja moguća kozmetika, zar ne? Ono što nam govori osmijeh i zadovoljno lice, uvijek će prvo doprijeti do nas i učiniti nam svaku sugovornicu lijepom i sretnom!

Ma koliko napredna formula, ona ne može biti djelotvorna zamjena za redovan san. Ako težite zadovljnoj njegovanoj koži, svakako se uvijek dovoljno odmarajte, dobro naspavajte i nemojte pretjerano brinuti oko svega. Kažu da su optimisti ne samo dugovječniji i sretniji, već su i ljepši od ostalih.

Nove proizvode iz Avon Anew Perfect Skin linije za njegu kože pronađi u Avon katalogu, sada po posebnim lansirnim cijenama:

Boosting Splash vodica za live, 200ml, 49,90kn

BB krema za lice, 30ml, 49,90kn

Wake Up dnevna krema za live sa SPF 25, 50 ml, 59,90kn

Sleep noćna krema za lice, 50ml, 59,90kn

Wide Awake krema za područje oko očiju, 15ml, 59,90kn

Instant Blurring tretman, dolazi uskoro