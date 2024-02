16-godišnjakinja ispričala: 'Tata je saznao da sam trudna kad sam usred noći dobila trudove!'

Za porod se kaže da je jedno od najposebnijih iskustava koje možete proživjeti, ali istina je da mnogi ljudi to iskustvo smatraju traumatičnim. To je bio slučaj s jednom mamom tinejdžericom koja je svoje dijete rodila na podu kupaonice – a tek je malo prije poroda saznala da je trudna, piše The Sun.

Mama dvoje djece Elle Woods našla se u ludoj situaciji prije više od deset godina. Naime, Elle je otkrila da očekuje svoju kćer tek kada je bila trudna sedam mjeseci, objasnila je u nizu viralnih videa na TikToku.

VEZANI ČLANCI:

"Saznala sam preko svog nutricionista, ne svog liječnika opće prakse, i samo nikome nisam rekla da sam trudna." Nekoliko tjedana kasnije, Elle se probudila u bolovima i zamolila svog tatu za lijekove protiv bolova u 4 ujutro. Elle je tada sinulo da joj nije loše, dobila je trudove.

Na veliki šok njezina oca, "pola bebine glave je već virilo vani". Nepotrebno je reći da je Ellein tata odmah krenuo u akciju i pozvao hitnu pomoć. Budući da je najbliža bolnica bila udaljena 40 minuta, rečeno mu je da svoju unuku mora poroditi kod kuće sam - što on ili Elle nisu niti mogli sanjati.

"Premjestio me u kupaonicu jer je to bila najveća popločana površina i stavio je hrpu ručnika. Moj ujak koji je živio s nama, bio je zadužen da moju sestru s Downovim sindromom zaokuplja drugim stvarima pa nije znala što se događa. Tata je rekao da je sve bilo prilično brzo. Od tada sam dobila drugo dijete i porod je također bio brz", rekla je.

VEZANI ČLANCI:

Elle tvrdi da je prošlo samo 20 minuta između njezinog buđenja tate i rođenja njezine kćeri na podu kupaonice. "Kad je došla hitna pomoć, 15 minuta kasnije, spakirali su mi stvari i odvezli me u bolnicu. Ne sjećam se puno jer sam pala u šok i izgubio sam puno krvi", dodala je.

Svoju snimku koja je prikupila više od 7 milijuna pregleda naslovila je: "Kada vam kažem da mi on nikada neće dopustiti da ovo zaboravim, mislim da mi on nikada neće dopustiti da ovo zaboravim." Nije iznenađujuće da je Elleina priča ostavila gledatelje potpuno zapanjenima.

"Barem nije imao vremena da se naljuti na tebe prije nego što je upoznao svoju unuku...", našalio se jedan korisnik. Drugi je dodao: "Tvoj tata je nevjerojatan. Ostao je skroz pribran." U međuvremenu, treća je korisnica napisala: "Tvoj tata je puno bolji od mog, moj bi se naljutio, rekao mi da sama to sve obavim i otišao."

Žena ostala trudna u 56. godini: 'Mislila sam da su doktori ludi i da je to nemoguće!'