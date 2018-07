Zašto (i dalje) volimo čitati erotske romane?

Prošlo je nekoliko godina od ludnice zvane „Pedeset nijansi sive“. Prije izlaska te trilogije koja se uvukla u baš sve pore društva, erotika je bila na marginama. Postojala je niša poklonika koji su je čitali i uživali u vrućim romanima, ali granice su bile čvrste i neprobojne.

Tako je, uostalom, sa svakom nišom. No s pojavom megahita E. L. James dogodio se proboj u književni mainstream. Ovo je već stara priča, ali novo je to da je žanr erotike itekako živ i zdrav.

Početna eksplozija koja je pomaknula granice nije više toliko snažna, ali krug dosega ostao je mnogo širi nego prije, a interes čitatelja je postojan. Tako se i danas, šest godina nakon „Nijansi“, knjige erotske tematike uredno objavljuju i čitaju sa zadovoljstvom. Što privlači milijune čitatelja (uglavnom ženske publike, ali ne treba isključivati ni muškarce) knjigama u kojima se bez cenzure opisuje seksualni čin? Suprotno od očekivanog, privlačnost se ne nalazi isključivo u opisu strastvenih scena.

Foto: arhiva stilus

Najnoviji roman zvijezde vrelog štiva Raine Miller „Prljavo bogat“ sadrži većinu elementa koji čine erotsku literaturu privlačnom.

A o čemu je ovdje riječ?

"Milijarder Caleb Blackstone živi u glamuroznom svijetu bogatstva i uspjeha, uživajući u materijalnom luksuzu. Ali onoga trenutka kad prvi put ugleda Brooke Casterley, ništa od toga više neće biti važno. Caleba ispunjava sirova, neporeciva potreba koju ne može ignorirati... za djevojkom koja je posve drukčija od svake druge žene i svega što je ikada doživio.

Ali Brooke ne traži ljubav. I predobro zna koliko štete pogrešan tip može donijeti. Ipak, koja bi normalna, siromašna Britanka odoljela čarima nevjerojatno galantnog, seksi milijardera? Ono što počinje kao flert uskoro se pretvara u sveprožimajuću strast. Ništa je nije moglo pripremiti za paklenu vrućinu Calebova dodira – kao ni za žudnju koju će osjetiti prema njemu. Njihova turbulentna romansa fantazija je visokog društva – ali svaki trenutak užitka ima svoju cijenu. Nad njima će se nadviti pogreške iz prošlosti i tragedija, a ljubav prema njemu možda će postati nevolja koju si ona ne može priuštiti."

Dakle, u romanu se susreće dvoje ljudi različitih društvenih statusa. To je svakako jedna od uobičajenih situacija u modernoj erotici – spajanje svijeta visokog društva, bogatstva i moći s prosječnim i svakodnevnim životom običnih ljudi. Bogatstvo je privlačno jer je mnogima nedostižno i mašta se lako otme kontroli. Tu pronalazimo scenarij obrađen od pradavnih vremena, u bajkama i pričama koje su se usmeno prenosile.

Ono što erotske romane razlikuje od ljubavnih jest i trenutačna strast, tjelesna reakcija koja ne priznaje dvojbe uma. Najčešće se protagonisti zaljube na prvi pogled i ta ljubav postaje sve jača. No razlike među ljubavnicima stoje na putu potpunoj sreći. Realistično je očekivati da se svijet „prljavo bogatog“ neće tako lako uklopiti u mnogo prozaičniji život junakinje.

Namjerno smo bogataša stavili u muški rod (iako je u spomenutom romanu upravo tako) jer to i jest najčešća situacija u ovom žanru. Razlog tomu je čežnja čitateljica (i autorica) za savršenim alfa-mužjakom. A on mora imati novac i moć. No to ga ne može ispuniti, a svoju bolju polovicu ne uspijeva (gotovo svaki put je tako) pronaći u svijetu iz kojeg potječe.

Nadalje, u romanu „Prljavo bogat“ naše protagoniste proganja prošlost i svaki susret s potencijalnom ljubavi otvara stare rane. Ovdje nailazimo na pitanje povjerenja na koje svaka ljubavna veza mora odgovoriti. Strast ih spaja, ali prošlost između njih otvara jaz koji nije lako premostiti. Radnja ljubavnih romana nerijetko sadrži vrlo neugodne i traumatične situacije koje se zbivaju – sada. Erotika se većinom oslanja na stabilnu sadašnjost, a traumatičnu prošlost. To je čitatelju emocionalno mnogo lakše prihvatiti jer problemi nisu previše realistični.

I za kraj, tu je sretan svršetak knjige. Erotika ne živi na tragediji nego na slavljenju života (što se odražava i u brojnim scenama uživanja protagonista) te junaci uglavnom završavaju zajedno, punih i sretnih srca.

Erotika kakvu pronalazimo danas u knjižarama čisti je eskapizam jer potiče sanjarenje, podiže raspoloženje, često je vrlo duhovita i zaigrana. Nekim čitateljima ovo se može činiti površnim, ali milijunima ljudi upravo ovaj tip književnosti donosi prijeko potrebnu radost u životu. U tome nema ničega lošeg, zar ne?